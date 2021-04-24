Дочь телеведущей Даны Борисовой госпитализирована в больницу

Телеведущая переживает за свою дочь, которая сама вызвала себе скорую помощь, опасаясь панических атак.

«Очень сильный невроз. Она объясняет, что у нее панические атаки и что она во время них не может себя контролировать», – рассказала Дана в эфире программы «Ты не поверишь!»

В этот момент ведущая находилась в Санкт-Петербурге, и не могла помочь ребенку. А отец, который живет в соседнем доме, по словам Борисовой, не отреагировал на состояние дочери.

Нестабильное психическое состояние Полины связано, со слов матери, с нежеланием отца Максима Аксенова принимать участие в ее жизни, с плохими оценками в школе, и с поведением Даны в прошлом. Ведь девочка была свидетелем того, как ее знаменитая мама принимала наркотики и пила алкоголь.

Напомним, 2 года назад бывший муж с полицией и опекой забрал у телеведущей Полину, настояв на лечении Даны от наркотической зависимости. С тех пор Борисова чувствует себя хорошо, однако теперь переживает за дочь.