13 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Погода балует жителей европейской части страны идеальной зимой — морозной и снежной. Знаменитостям также не чужды простые человеческие радости, и их страницы в Instagram заполняются белыми живописными снимками. Так, Ани Лорак, примерив стильный образ, устроила фотосет на фоне сугробов.

Ирина Виторган поделилась с подписчиками видеороликом, в котором показала, как среди бесконечной занятости она и ее супруг Эммануил Виторган находят время для прогулок с маленькими дочками Этель и Кларой.