13 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/anilorak
Погода балует жителей европейской части страны идеальной зимой — морозной и снежной. Знаменитостям также не чужды простые человеческие радости, и их страницы в Instagram заполняются белыми живописными снимками. Так, Ани Лорак, примерив стильный образ, устроила фотосет на фоне сугробов.
Ирина Виторган поделилась с подписчиками видеороликом, в котором показала, как среди бесконечной занятости она и ее супруг Эммануил Виторган находят время для прогулок с маленькими дочками Этель и Кларой.
Модель и телеведущая Елена Кулецкая трогательно поздравила маму с днем рождения: «День рождения самой главной девочки семьи! Мамочка, здоровья, бодрости, звонкости и долгих лет в счастье и радости. Обожаем!»
Ирина Салтыкова опубликовала пост обожания дочери Алисы, которая сегодня тоже отмечает день рождения. «Любимая доченька, с днем рождения. Ты самая лучшая», — написала счастливая мать.
Оксана Фандера, вдохновленная хорошим настроением и прекрасной погодой, записала музыкальное видео в машине. Ролик появился в Сети.
Александр Медведев предложил подписчикам оценить его новый головной убор. А Анна Нетребко в Италии во время шопинга порадовала себя яркой и незапланированной покупкой. «Розовые рукавички с рождественского базара сделали мой день!» — похвасталась она обновкой.
Утомленный понедельником Дима Билан пожаловался на плотный рабочий график: «Долгий рабочий день сегодня! Вплотную готовимся к прямым эфирам "Голоса", параллельно съемки клипов и шоу, концерты, премьеры! Ни одного выходного в этом месяце! Очень насыщенный декабрь на премьеры и дуэты!»
Лиза Арзамасова рассказала подписчикам, как, приложив все усилия, так и не попала на гастроли в Санкт-Петербург. Виной всему стала снежная погода. В итоге артистка прилетела в город на Неве с опозданием, спектакль начался с другим актерским составом. Так и обратно в Москву она еле выбралась — рейс задержали.
Не обошлось сегодня без горьких потерь. В возрасте 77 лет ушел из жизни легендарный режиссер Сергей Соловьев.
Оксана Воеводина, переехавшая с сыном, рожденным от экс-короля Малайзии, в Лондон, продолжает рассказывать про трудности, которые ей приходится преодолевать на пути к красивой жизни в Европе.
Марина Юдашкина продолжает рассказывать о вкусностях, которыми балует близких. В этот раз жена знаменитого модельера испекла клафути с вишней, а рецептом поделилась в соцсети.
Анастасия Волочкова рассказала про горе в семье: умер ее любимый кот Лаки. «Сгорел за несколько дней. Я никому не говорила, пока не прошло 40 дней. Это был коточеловек», — горюет известная танцовщица.
Фото и видео: Instagram