13-14 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

После череды бурных вечеринок в честь дня рождения Ксения Бородина предпочла провести выходные дома с семьей. Телеведущая поделилась стильным look'ом и показала зажигательные танцы младшей дочери в ее спальне.

Анастасия Решетова, как и ее коллега, решила остаться в пентхаусе, куда приехал ее отец. Модель впервые показала своего родителя за играми с внуком.

Мария Погребняк после премьеры спектакля Сергея Безрукова отправилась на фотосессии, где примерила неожиданные образы. На фото Мария позирует в парике «Рапунцель», а затем превращается в тату-«фею» с цветами по всей шеи и зоне декольте.