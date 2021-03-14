13-14 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
После череды бурных вечеринок в честь дня рождения Ксения Бородина предпочла провести выходные дома с семьей. Телеведущая поделилась стильным look'ом и показала зажигательные танцы младшей дочери в ее спальне.
Анастасия Решетова, как и ее коллега, решила остаться в пентхаусе, куда приехал ее отец. Модель впервые показала своего родителя за играми с внуком.
Мария Погребняк после премьеры спектакля Сергея Безрукова отправилась на фотосессии, где примерила неожиданные образы. На фото Мария позирует в парике «Рапунцель», а затем превращается в тату-«фею» с цветами по всей шеи и зоне декольте.
Лиана Шульгина продолжает отдыхать с семьей в Дубае. Невестка Валерии отправилась в отпуск с мужем, родителями и новорожденной дочкой. В одной из Stories она рассказала, что за несоблюдение масочного режима в городе предусмотрен огромный штраф. Кроме того, звезда показала стильный аутфит с жемчужными заколками.
Светлана Лобода на отдыхе не теряет времени даром и проводит спортивные тренировки прямо в номере на балконе. Эффективный комплекс упражнений она показала в социальной сети и призвала девушек готовится к лету.
После новости о возможном расставании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса Регина Тодоренко опубликовала завораживающее видео из семейного отпуска, написав: «Мне так жаль, что они больше не вместе, но во мне живет надежда за воссоединение их семьи. Вчера у нас с @vladtopalovofficial было свидание, на котором мы убедились, что вначале отношений щекочущие бабочки в животе очень тяжело почувствовать через 3-5-10 лет совместной жизни. Наверное в такие моменты влюбленность утихает и сменяется бытом. Но вот безграничная любовь, дружба. доверие, настоящая близость возникают спустя годы, пройдя вместе, и медные. И как же мне нравится врастать друг в друга. Желаю всем создать союз мечты».
Фото и видео: @belovaphoto, @reginatodorenko / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!