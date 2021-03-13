Зудина в алой коже, Шпица в черном, Погребняк в ботфортах и другие на премьере нового спектакля
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
На светском вечере были замечены коллеги и друзья актера, которые с удовольствием пришли поддержать его. Среди знаменитостей были Марина Зудина, Катерина Шпица, Мария Погребняк, Алика Смехова, Зоя Бербер, Дарья, Повереннова, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Хрусталев, Татьяна Устинова, Роман Костомаров и Оксана Домнина, и другие.
Кстати, примечательно, что многие девушки выбрали для выхода в свет кожаные костюмы. Так, Марина Зудина пришла на премьеру в алом платье-рубашке, а Мария Погребряк в кожаном черном оверсайз пиджаке и высоких матовых ботфортах.
Черный цвет и кожу предпочла и Катерина Шпица. Звезда появилась на премьере в полупрозрачной блузке и обтягивающих штанах. Кстати, посмотреть спектакль с знаменитой брюнеткой пришел и ее супруг Руслан Панов.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Татьяна Устинова появилась на мероприятии с домашним любимцем. Писательница взяла под ручку маленькую собачку. Кстати, для выхода в свет звезда тоже предпочла самый популярный на вечеринке, черный цвет. Разбавить образ и придать ему свежести и легкости помогла белая рубашка.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Знаменитую пьесу Чехова представили звезды: в роли Астрова — Антон Хабаров, Елена Андреевна —– Карина Андоленко, Войницкий — Сергей Безруков. Эта роль стала долгожданной театральной премьерой артиста — предыдущая его актерская премьера состоялась 5 лет назад. Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишенной взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на «драму провинциальной жизни» — главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви.
«Здесь, как везде у Чехова – «пять пудов любви», но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, – и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен», – рассказывает Сергей Безруков.
А вы любите ходить в театр? Какой спектакль ваш любимый? Делитесь ответами в комментариях!
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
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