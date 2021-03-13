Зудина в алой коже, Шпица в черном, Погребняк в ботфортах и другие на премьере нового спектакля

Знаменитую пьесу Чехова представили звезды: в роли Астрова — Антон Хабаров, Елена Андреевна —– Карина Андоленко, Войницкий — Сергей Безруков. Эта роль стала долгожданной театральной премьерой артиста — предыдущая его актерская премьера состоялась 5 лет назад. Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишенной взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на «драму провинциальной жизни» — главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви.

«Здесь, как везде у Чехова – «пять пудов любви», но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, – и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен», – рассказывает Сергей Безруков.

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