12 января: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/im_lyubovaksenova/
Певица Жасмин поделилась теплой фотографией своей дочки Маргарит на берегу моря. «Выросла моя птичка», ласково пишет Жасмин.
Екатерина Климова тоже показала забавное фото со своей дочкой Беллой с зимней прогулки — поклонники отметили по-взрослому серьезное лицо девочки.
Любовь Аксенова анонсировала выход финальной серии сериала «Настя соберись» и поделилась фото со съемочной группой.
Анна Семенович показала, как отдыхает в Сочи и катается на лыжах:
«Говорите :”нет снега?» Кто ищет, тот всегда найдёт!»
А вот у Елены Темниковой настроение не такое оптимистичное — она опубликовала фото со своим котом Нао, который вышел на снимках довольно угрюмым, и отметила, что он выражает ее настроение.
Ирина Пегова поделилась милой и уютной фотографией с работы — актриса работает в дубляже.
Сергей Безруков поделился очень теплым видео с лыжной прогулки с детьми.
Ольга Бузова проводит последние дни на Мальдивах и активно делится фотографии, демонстрируя подписчикам различные купальники.
Екатерина Волкова продемонстрировала лаконичный, но очень стильный образ, и выложила фото в джинсовом костюме.
Ольга Орлова поделилась фотографией со своим взрослым сыном Артемом — поклонники восхищаются красавцем и отмечают, что он уже выше мамы.
Полина Максимова опубликовала очень нежное фото с возлюбленным с зимней прогулки — на фото молодых людей засыпало снегом. «сНежные каникулы», — комментирует Полина.
Альбина Джанабаева делится фотографиями из пустыни, где сейчас проводит свой отпуск.
Фото и видео: Instagram Сергея Безрукова, Любовь Аксеновой, Полины Максимовой, Екатерины Климовой, Жасмин, Альбины Джанабаевой, Ольги Бузовой, Ольги Орловой, Екатерины Волковой, Елены Темниковой, Ирины Пеговой
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