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12 января: лучшие фото и видео из Instagram звезд

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Любовь Аксенова со съемочной группой

Фото: www.instagram.com/im_lyubovaksenova/

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Жасмин поделилась теплой фотографией своей дочки Маргарит на берегу моря. «Выросла моя птичка», ласково пишет Жасмин.

Екатерина Климова тоже показала забавное фото со своей дочкой Беллой с зимней прогулки — поклонники отметили по-взрослому серьезное лицо девочки.

Любовь Аксенова анонсировала выход финальной серии сериала «Настя соберись» и поделилась фото со съемочной группой.

Анна Семенович показала, как отдыхает в Сочи и катается на лыжах:

«Говорите :”нет снега?» Кто ищет, тот всегда найдёт!»

А вот у Елены Темниковой настроение не такое оптимистичное — она опубликовала фото со своим котом Нао, который вышел на снимках довольно угрюмым, и отметила, что он выражает ее настроение.

Ирина Пегова поделилась милой и уютной фотографией с работы — актриса работает в дубляже.

Сергей Безруков поделился очень теплым видео с лыжной прогулки с детьми.

Ольга Бузова проводит последние дни на Мальдивах и активно делится фотографии, демонстрируя подписчикам различные купальники.

Екатерина Волкова продемонстрировала лаконичный, но очень стильный образ, и выложила фото в джинсовом костюме.

Ольга Орлова поделилась фотографией со своим взрослым сыном Артемом — поклонники восхищаются красавцем и отмечают, что он уже выше мамы.

Полина Максимова опубликовала очень нежное фото с возлюбленным с зимней прогулки — на фото молодых людей засыпало снегом. «сНежные каникулы», — комментирует Полина.

Альбина Джанабаева делится фотографиями из пустыни, где сейчас проводит свой отпуск.

Фото и видео: Instagram Сергея Безрукова, Любовь Аксеновой, Полины Максимовой, Екатерины Климовой, Жасмин, Альбины Джанабаевой, Ольги Бузовой, Ольги Орловой, Екатерины Волковой, Елены Темниковой, Ирины Пеговой

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