12 января: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Анна Семенович показала, как отдыхает в Сочи и катается на лыжах:

«Говорите :”нет снега?» Кто ищет, тот всегда найдёт!»

А вот у Елены Темниковой настроение не такое оптимистичное — она опубликовала фото со своим котом Нао, который вышел на снимках довольно угрюмым, и отметила, что он выражает ее настроение.

Ирина Пегова поделилась милой и уютной фотографией с работы — актриса работает в дубляже.

Сергей Безруков поделился очень теплым видео с лыжной прогулки с детьми.