«Похудею в Москве»: Ольгу Бузову осудили за фигуру в неудачном ракурсе

Ольга немного оправдалась и в подписи к публикации пообещала по возвращении из отпуска заняться собой и привести себя в форму:

«Доброе утро. С 8 утра просыпалась, чтобы не пропустить ни минуты последних дней отдыха... но всю ночь и целое утро лил дождь.

В итоге встали в 11 по классике. Идем есть пиццу и спагетти. Похудею в Москве».