«Похудею в Москве»: Ольгу Бузову осудили за фигуру в неудачном ракурсе
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова решила похвастаться фигурой в ярком купальнике во время своего отпуска на Мальдивах, но нарвалась на критику подписчиков — в комментариях ее резко осудили, хотя дело, вероятно, просто в неудачном ракурсе или неподходящем фасоне купальника.
Ольга немного оправдалась и в подписи к публикации пообещала по возвращении из отпуска заняться собой и привести себя в форму:
«Доброе утро. С 8 утра просыпалась, чтобы не пропустить ни минуты последних дней отдыха... но всю ночь и целое утро лил дождь.
В итоге встали в 11 по классике. Идем есть пиццу и спагетти. Похудею в Москве».
Поклонники отметили, что такое фото не стоило выкладывать и посоветовали подумать о том, чтобы поправиться, а не похудеть:
«Купальник не ваш... совсем некрасиво», «Что с вашими ягодицами? Все обвисли», «Тебе нужно уже поправляться, а не худеть», «Чему там худеть, там подтягивать тело надо, повисшая вся», «Оленька, я тебя очень люблю, но это не самое удачное фото сзади».
Ольга проводит последние дни своего отпуска на Мальдивах, куда отправилась вместе со своим возлюбленным, Давой, с которым они даже провели на островах свадебную церемонию.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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