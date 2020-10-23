«Две кошечки»: Елена Темникова вышла на прогулку с питомцем в теплом осеннем комплекте
Фото: www.instagram.com/lenatemnikovaofficial/?hl=ru
Певица выложила фотографии, на которых показала, как гуляет со своим питомцем — крупной кошечкой по кличке Нао. Комплект Елена подобрала в тон котику и облачилась в уютную клетчатую куртку и брюки в тон шерсти своего любимца, и обула самую подходящую для прогулки обувь — кеды.
«Ночью Нао убежал погулять. Минут на 30. Ночью ему не страшно. А днём гулять отказывается. По фото видно;)) Что делать?», — интересуется она советом подписчиков.
Подписчики сравнили Темникову с ее любимцем — на опубликованных фотографиях она действительно очень похожа на кошечку.
«Какая шикарная кошка. Такая же статная, как Лена. Идеальная парочка», «Кошки - ночные животные. Моя днём отсыпается, а ночью, когда мы ложимся спать, у неё начинается охота за потусторонними силами и пакетами из Икеи», «я еще вижу на фото кошечку Лену, такая красивая и как всегда с игривым взглядом», «Нужны кошачьи солнечные очки, немодные cat eye! Ну или смирятся с натурой ночного охотника», «Вы очень обаятельная, милая, красивая, прекрасная», «Крутой кот и классная Лена», «Вы очень красивая, у вас красивые глаза, красивая улыбка», «Какие классные!!! Тожее люблю кошек, мою перевезла в Италию при переезде. Друзей не бросают», «Необычный окрас», — пишут поклонники, восхищаясь и своим кумиром, и ее питомцем.
Фото и видео: Instagram Елены Темниковой
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