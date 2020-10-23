«Две кошечки»: Елена Темникова вышла на прогулку с питомцем в теплом осеннем комплекте

Певица выложила фотографии, на которых показала, как гуляет со своим питомцем — крупной кошечкой по кличке Нао. Комплект Елена подобрала в тон котику и облачилась в уютную клетчатую куртку и брюки в тон шерсти своего любимца, и обула самую подходящую для прогулки обувь — кеды.

«Ночью Нао убежал погулять. Минут на 30. Ночью ему не страшно. А днём гулять отказывается. По фото видно;)) Что делать?», — интересуется она советом подписчиков.

Подписчики сравнили Темникову с ее любимцем — на опубликованных фотографиях она действительно очень похожа на кошечку.