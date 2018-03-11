12 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Сегодняшняя лента Instagram полна посвященных скончавшемуся Олегу Табакову постов. Звезды жалеют о потерянном детстве, вспоминают связанные с великим актером истории из жизни. Но до того, как узнать печальную новость, некоторые из них все же успели поделиться милыми картинками из жизни.

«Вот она настоящая любовь, мужчина стерпел молодец))) У Теи свои лишения с Шанти, но у них любовь на грани))) он с первого дня, спал около ее кроватки, всю ночь не отходил от нее. Потом когда Тея из этой кроватки вылезла, шанти не сильно был рад, но все равно он всегда рядом с ней. Сам к ней подходит ласкаться, хотя он такой диковатый, не сильно любит, чтобы его трогали, он в этом плане сам по себе. Он с нами уже 7 лет, 2 детей воспитал», — поделилась Ксения Бородина.