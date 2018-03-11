12 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Сегодняшняя лента Instagram полна посвященных скончавшемуся Олегу Табакову постов. Звезды жалеют о потерянном детстве, вспоминают связанные с великим актером истории из жизни. Но до того, как узнать печальную новость, некоторые из них все же успели поделиться милыми картинками из жизни.
«Вот она настоящая любовь, мужчина стерпел молодец))) У Теи свои лишения с Шанти, но у них любовь на грани))) он с первого дня, спал около ее кроватки, всю ночь не отходил от нее. Потом когда Тея из этой кроватки вылезла, шанти не сильно был рад, но все равно он всегда рядом с ней. Сам к ней подходит ласкаться, хотя он такой диковатый, не сильно любит, чтобы его трогали, он в этом плане сам по себе. Он с нами уже 7 лет, 2 детей воспитал», — поделилась Ксения Бородина.
Ее муж напомнил: «Семь лет назад 12 марта мы впервые познакомились и присмотрелись. Ну, а дальше вы знаете)».
Анастасия Волочкова гордится дочкой: «Пока я на гастролях, моя Ариша участвует в светских событиях. Журнал "Kids Club” организовал уже вторую премию "Ребенок года". И Ариша получила премию "Мисс аристократичность". Участвовала в показе и пела».
Юлия Проскурякова поделилась снимком с подросшей дочерью, поблагодарив друзей за сюрприз: «Спасибо за прекрасные подарки для Ники) куколка нам особенно нравится и алфавит, конечно, тоже пришелся по душе! Спасибо».
Алена Свиридова показала забавное фото, на котором с помощью специальной программы представила, каким она будет мужчиной, а также — снимком из путешествия: «Santa Monica pier) Все должны здесь побывать) Надо сказать, что хотя я не люблю толпы и парки развлечений, здесь мне было почему-то хорошо! Вспомнилось, как в Минске поставили в парке им. Челюскинцев американские горки, аттракцион назывался — Super 8, я могла стоять в очереди целый час, потом взлетать и падать, орать не от страха, а для пущей важности, все это длилось минуты две, но как же сильно я была счастлива».
Марина Газманова поздравила маму и устроила для нее персональную весну: «Умудриться родиться в один день со своей мамой, могу только я и еще везунчики! Так можно было и назвать Подарок Анатольевна! 11 марта был юбилей у моей мамы. Все организовывала заранее, благо могу положиться на подруг: высаживали луковичные , распускали цветущие веточки сакуры... С раннего утра создавали весенний завтрак для мамы вместе с Катюшей. Торт с ландышами приготовила Майя, специальный торт для людей с повышенным сахаром, очень вкусный получился и полезный (до сих пор не понимаю, как такое можно приготовить без сахара). Спасибо вам! Приехали все мамины внуки. Мама вся святилась от счастья! Так здорово иметь возможность радовать своих родителей. Я желаю быть нам вместе долгие лета в здравии и благополучии. Люблю тебя, мамочка!»
Татьяна Лазарева похвасталась: «Пока мужа нет, завела себе повара».
Джорджина Родригес уехала с любимым в горы:
Евгений Плющенко вывез семью на отдых: «На Мальдивы с двумя сыновьями».
Юлия Ковальчук посвятила мужу нежные слова: «Любимый, тебе 37, и таких мужчин больше не существует!!! Ты ненавидишь выставлять все личное на показ, но в твоих поступках и песнях чувств больше, чем можно мечтать)! Ты честен и порядочен, как исчезающий вид в 21 веке, и все твои/наши близкие друзья - по определению хорошие люди, тк они рядом с тобой)! Ты невероятно мудр... настолько, что кажется в прошлой жизни ты был пророком или тибетским монахом-ты видишь будущее и знаешь о прошлом!)) Ты близкий настолько, что иногда мне становится страшно от этой близости... и ты лучший Папа!!! Видимо что-то в этой жизни я сделала хорошее, если Бог послал мне тебя)! С Днем рождения, любимый».
Фото: instagram