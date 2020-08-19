12-летняя дочь Алсу собрала комплименты за фотосессию на крыше: «Микелла — ангел»

«Хорошенькая», «Мамина бархатистость голоса», «Ангел», «Красотуля», «Классная», «Красотка», «Микеллочка, приятно посмотреть и послушать, любуюсь», «Фотогеничная королева», «Огонь», — написали девочке в комментариях.

О Микелле Абрамовой заговорили полтора года назад, когда стала победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети». Тогда дочь Алсу одержала победу с большим отрывом от ближайших соперников — и разразился скандал. Зрители требовали пересчета голосов, будучи уверенными, что исход финала решили связи Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Певица не реагировала на нападки в адрес дочери, но отметила, что детей втянули в какие-то игры. После Алсу рассказала, что покупала голоса во время финала шоу.