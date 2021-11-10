10 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

А вот Анна Заворотнюк не смогла пройти мимо ресторана имени себя, гуляя по Вене, — в заведении под названием «Анна» она не отказалась от местных лакомств.

Олеся Судзиловская пользуется плохой погодой для поддержания отличной фигуры. Форма актрисы вызывает зависть подписчиц, но она с удовольствием раскрывает свои секреты красоты и демонстрирует эффективные тренировки.

Екатерина Скулкина отдыхает по-своему — проводит время на уютной осенней прогулке со своей мамой. Поклонники отметили, что родительница актрисы выглядит совсем как ее старшая сестра.

Нино Нинидзе тоже отправилась на прогулку по Москве — но после романтичного путешествия по Италии в компании с возлюбленным Максимом Виторганом столичная осень кажется артистке слишком холодной, а Анастасия Решетова воссоединилась с сыном после долгого отсутствия. Встреча с Ратмиром была очень бурной!

Саша Попова прогулялась по Москве в одном пальто, однако осталась не слишком довольна:

«На фото изображена грусть от того, что без шапки теперь никуда», — пишет певица.

Марина Александрова посвятила пост своей бабушке Леокадии, на которую актриса похожа как две капли воды, — и нашла очень трогательные слова для нее.

«Ты подарила всем нам голубые глаза и умение держать удар и спину, всегда искать гармонию, какие бури не происходили, и любить нежно и трепетно без всяких "но" … В детстве мне казалось, что имя Леокадия может носить только особа благородных кровей, какой ты и была. Ты всегда была за мир, маникюр и прическу!».