10 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_zavorotnyuk
Со стороны кажется, что жизнь селебрити — сплошной праздник. Ксения Собчак убежала от ноябрьской непогоды в Дубай и наслаждается теплым морем, вкусными ресторанами и «прекрасным сервисом».
Анастасия Волочкова тоже отлично проводит время, хвастается длинными ногами и традиционно сталкивается с критикой поклонников, которые снова остались недовольны ее нарядом.
Наталья Подольская в очередной раз удивляет фолловеров стройной фигурой — рождение двоих детей никак не отразилось на ее талии. Впрочем, певица уже успокоила поклонников, что даже на курорте старается не есть вредную еду. Только фотографироваться с ней.
А вот Анна Заворотнюк не смогла пройти мимо ресторана имени себя, гуляя по Вене, — в заведении под названием «Анна» она не отказалась от местных лакомств.
Олеся Судзиловская пользуется плохой погодой для поддержания отличной фигуры. Форма актрисы вызывает зависть подписчиц, но она с удовольствием раскрывает свои секреты красоты и демонстрирует эффективные тренировки.
Екатерина Скулкина отдыхает по-своему — проводит время на уютной осенней прогулке со своей мамой. Поклонники отметили, что родительница актрисы выглядит совсем как ее старшая сестра.
Нино Нинидзе тоже отправилась на прогулку по Москве — но после романтичного путешествия по Италии в компании с возлюбленным Максимом Виторганом столичная осень кажется артистке слишком холодной, а Анастасия Решетова воссоединилась с сыном после долгого отсутствия. Встреча с Ратмиром была очень бурной!
Саша Попова прогулялась по Москве в одном пальто, однако осталась не слишком довольна:
«На фото изображена грусть от того, что без шапки теперь никуда», — пишет певица.
Марина Александрова посвятила пост своей бабушке Леокадии, на которую актриса похожа как две капли воды, — и нашла очень трогательные слова для нее.
«Ты подарила всем нам голубые глаза и умение держать удар и спину, всегда искать гармонию, какие бури не происходили, и любить нежно и трепетно без всяких "но" … В детстве мне казалось, что имя Леокадия может носить только особа благородных кровей, какой ты и была. Ты всегда была за мир, маникюр и прическу!».
Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков продемонстрировал, как правильно идти в ногу со временем — и исполнил тему из видеоигры на фортепиано. Поклонники остались в восторге!
Но быть звездой — не значит, что можно ничего не делать, как думают многие поклонники. Дарья Мельникова пожаловалась на тяжелый рабочий график — актриса разрывается между театром, тренировками «Ледникового периода» и другими проектами и обещает поставить заслуженный памятник бабушкам и дедушкам, которые тем временем сидят с ее детьми.
Актриса Юлия Куварзина выкладывает селфи прямо за кулисами — процесс перевоплощения актера в его героя всегда очень интересен.
Представители музыкальной индустрии тоже все в работе. Настоящие артисты музыкальны во всем, даже если дело касается обычного завтрака. Настя Каменских продемонстрировала это наглядно, исполнив горячий танец на кухне.
А в жизни Саши Кабаевой произошло долгожданное и знаменательное событие — накануне девушка во второй раз вышла замуж и поделилась со своими поклонниками кадрами с огромным букетом цветов от любимого и подробностями самого важного дня в жизни:
«Когда я писала, что "сегодня у нас два важных события", я даже не думала, что они будут настолько важными в конце для меня. Мы поехали на мероприятие, я планировала надеть другое платье, но оно не подошло и я надела это, белое, красивое. В тот вечер я даже не подозревала, что мой любимый мужчина выйдет в центр зала, вынесет мне огромный букет роз с количеством дней нашего знакомства, потому что в тот день нам было 10 месяцев, встанет на одно колено и спросит: "Выйду ли я за него замуж?". Да, да и еще раз да! Мой самый романтичный, заботливый, умный, сильный мужчина, спасибо тебе за все», — пишет она.
Фото: Instagram Анны Заворотнюк, Ксении Собчак, Саши Кабаевой, Анастасии Волочковой, Дарьи Мельниковой, Натальи Подольской, Саши Поповой, Марины Александровой, Насти Каменских, Никиты Преснякова