Блогера Сашу Кабаеву поздравляют с новой свадьбой после громкого развода с Александром Липовым

В ноябре прошлого года состоялся громкий развод Саши Кабаевой с экс-супругом Аланы Мамаевой — 45-летним кикбоксером Александром Липовым. У модели и спортсмена есть общий сын Демид.

После развода модель не долгое время оставалась в одиночестве и всего спустя пару месяцев встретила новую любовь. Внимание Кабаевой вновь привлек спортсмен, только на этот раз избранником блоггерши стал хоккеист Егор Зайцев. Не смотря на то, что защитник «Динамо» на пять лет младше Саши, их отношения развиваются стремительно.

В своих Instagram аккаунтах Зайцев и Кабаева часто делятся совместными снимками и видеороликами, на которые их аудитория реагирует с восхищением. Пара часто проводит вместе время, посещают различные мероприятия, а также ездят в путешествия.

Совсем недавно Саша выложила фотографию, подписью к которой было ее рассуждение на тему ее любовного счастья: «я сейчас счастлива ,но счастье любит тишину ,только сейчас понимаю смысл этой фразы». Однако недолго блоггерша решила сохранять обет молчания, спустя четыре дня Кабаева поделилась фотографией с многозначительной подписью.

«08.11.2021. Просто счастлива ,а сегодня особенно … Люблю очень», — написала Саша.