Анастасию Волочкову раскритиковали за золотые туфли-«копыта»

Волочкова позирует в облегающем топе с интригующим декольте, которое едва удерживают тонкие бретели. К нему — крошечные шорты из денима, напоминающие те, что рвали модные рейтинги в нулевых. Силуэт спорный, но недавние Недели моды подсказали, что он окончательно вернулся, причем с триумфом. Дополнила образ артистки любимая обувь — золотые перфорированные босоножки на массивной пробковой платформе. За эту пару балерине и досталось: фолловеры негодовали, почему прима носит такую тяжеловесную обувь, и сравнивали туфли с копытами.

Не так давно предметом насмешек в Сети стал новый образ Анастасии Решетовой. Модель раскритиковали за пышную шубу, которую она решила выгулять в жарком Дубае. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.