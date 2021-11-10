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Анастасию Волочкову раскритиковали за золотые туфли-«копыта»

Анастасия Волочкова отдыхает в Турции и каждый день дразнит поклонников солнечными фото. Чем теплее погода, тем меньше одежды: длина платьев стремится к самой экстремальной, декольте — на максимум. Демонстрировать результаты строгих диет и ежедневных тренировок балерина взялась с помощью микрошорт, правда, не все модный трюк оценили.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Волочкова

Фото: Instagram @volochkova_art

Волочкова позирует в облегающем топе с интригующим декольте, которое едва удерживают тонкие бретели. К нему — крошечные шорты из денима, напоминающие те, что рвали модные рейтинги в нулевых. Силуэт спорный, но недавние Недели моды подсказали, что он окончательно вернулся, причем с триумфом. Дополнила образ артистки любимая обувь — золотые перфорированные босоножки на массивной пробковой платформе. За эту пару балерине и досталось: фолловеры негодовали, почему прима носит такую тяжеловесную обувь, и сравнивали туфли с копытами.

Не так давно предметом насмешек в Сети стал новый образ Анастасии Решетовой. Модель раскритиковали за пышную шубу, которую она решила выгулять в жарком Дубае. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @volochkova_art

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