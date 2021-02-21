10-летний сын Айзы и Гуфа попал в больницу

Напомним, сейчас экс-супруга рэпера находится в отношениях с музыкантом Олегом Майами. Телеведущая была дважды замужем. Кроме Сэма растит еще одного сына от брака с Дмитрием Анохиным — Элвиса.

К слову, совсем недавно мы писали, что Айза Анохина вернула себе фамилию Гуфа после развода со вторым мужем. Знаменитость снова превратилась в Долматову, вернув себе фамилию рэпера Гуфа, настоящее имя которого — Алексей Долматов. Алексей был первым мужем Айзы.

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