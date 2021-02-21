10-летний сын Айзы и Гуфа попал в больницу
Фото: @aizalovesam/ Instagram
Об этой новости звезда(Айза Анохина вернула себе фамилию Гуфа после развода со вторым мужем) сообщила в своем личном блоге в Instagram. «Второй день лежу в слезах. А всё потому что Сэма положили в больницу, а меня с высокой температурой к нему не пускают( с ним моя мама. Вчера скорая увезла Сэма с подозрением на аппендицит, но оказалось сильное отравление», — рассказала Айза подписчикам.
Как оказалось позднее, Сэм Долматов отравился в одном известном столичном суши-ресторане.
Сейчас мальчик проходит лечение в больнице. С ним постоянно находятся бабушка и мама.
Напомним, сейчас экс-супруга рэпера находится в отношениях с музыкантом Олегом Майами. Телеведущая была дважды замужем. Кроме Сэма растит еще одного сына от брака с Дмитрием Анохиным — Элвиса.
К слову, совсем недавно мы писали, что Айза Анохина вернула себе фамилию Гуфа после развода со вторым мужем. Знаменитость снова превратилась в Долматову, вернув себе фамилию рэпера Гуфа, настоящее имя которого — Алексей Долматов. Алексей был первым мужем Айзы.
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Фото: @aizalovesam/ Instagram
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