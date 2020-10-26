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Айза Анохина нарвалась на критику за небрежный образ и шлепанцы на носки

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Айза Анохина

Фото: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина поделилась «неприбранным» снимком в своем Instagram и пострадала от нападок хейтеров. 35-летняя исполнительница и экс-супруга рэпера Гуфа нарвалась на критику в Сети за небрежный спортивный образ.

«Мне так нравится! Быть беззаботной! И быть девочкой! Я хочу бантики завязывать, готовить и уже совершенно не спешу на работы. И пусть прогнозы «добрых» людей неутешительны. Но можно мне здесь и сейчас быть такой?» — подписала Айза «случайное» фото. Айза позирует в образе total black, выстроенном вокруг безразмерного свитшота и свободных джоггеров. Скрепили союз высокие плотные носки белого цвета, надетые под резиновые шлепанцы.

Айзу Анохину раскритиковали в Сети за небрежный аутфит

Фото: Instagram @aizalovesam

Фолловеры не упустили возможность оставить язвительные комментарии относительно стиля звезды: «Ужасная мода, особенно когда так одеваются 35+», «На тебе вечно тряпки какие-то! Согласна, спортивный стиль, но это жесть», «Похожа на мартышку», «Айза, ты же девушка… Нацепила кучу каких-то тряпок, это смотрится отвратительно», «Потрепанная такая». Вступились в защиту Айзы поклонники: «Настоящая! Какая есть!», «Как хорошо, что в моде сейчас все удобное и простое», «На стиле!», «Очень красивая и настоящая», «Стильная и классная».

Фото: Instagram @aizalovesam

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