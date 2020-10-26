Айза Анохина нарвалась на критику за небрежный образ и шлепанцы на носки

«Мне так нравится! Быть беззаботной! И быть девочкой! Я хочу бантики завязывать, готовить и уже совершенно не спешу на работы. И пусть прогнозы «добрых» людей неутешительны. Но можно мне здесь и сейчас быть такой?» — подписала Айза «случайное» фото. Айза позирует в образе total black, выстроенном вокруг безразмерного свитшота и свободных джоггеров. Скрепили союз высокие плотные носки белого цвета, надетые под резиновые шлепанцы.