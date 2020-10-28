«Жду поздравлений»: Айза Анохина вернула себе фамилию Гуфа после развода со вторым мужем

«Долматова на слух круче фамилия, конечно», «Гуф счастлив», «А почему не свою вернула?», «А почему Долматова это же фамилия первого мужа? Почему не девичья?», «В смысле, а зачем тебе фамилия Гуфа?», — пишут ей. Некоторые, однако, сами нашли объяснение — дело в детях.

Причиной смены фамилии стала обострившаяся ситуация с бывшим мужем Айзы Дмитрием Анохиным, который после дня рождения их общего сына стал буквально преследовать девушку, провоцировать ее на скандалы, снимать на видео и выкладывать ролики в своем Instagram. Сама Айза попыталась решить вопрос мирно, однако у нее не получилось.

Есть и те, кто считает, что Айза Анохина-Долматова не такая белая и пушистая, как себя преподносит. Так, недавно молодую маму осудили за совсем не детские танцы на детской вечеринке — она исполнила тверк.