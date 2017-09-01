1 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
В этом году легендарная певица Надежда Бабкина отправила внука Георгия в первый класс: «Для Гоши это самый настоящий праздник – начинается новый этап в его жизни. Еще в марте на день рождения ему подарили набор первоклассника со всеми нужными вещами для школы – от тетрадей до пластилина. Он был так счастлив! Школа у нас хорошая, с историей – ей уже 25 лет, хороший педагогический состав. Одобряю выбор родителей». В ту же школу водит своего сына певица Ирина Дубцова.
Ева Польна и Екатерина Стриженова похвасталась повзрослевшими дочерьми. «Удивительно, что сегодня тепло и солнечно... Проводили дочь в 11 класс!! Самый трудный год с ЕГЭ и поступлением», — написала последняя. Денис Клявер показал грустную сторону праздника — подросшие дети не так уж сильно любят «1 сентября».
Эвелина Бледанс удивляется, как быстро растет ее сын: «Всех с "Днем знаний"! Не успею оглянуться и Семика в школу». Дана Борисова поздравила дочку:
С 1 сентября ❤️❤️❤️❤️Обратите внимание на эту куколку справа 😍😍😍 @polinaaxenova2007 .С Днём знаний,доченька) @christina_mihailovna -Вы самая лучшая #полинааксенова❤️❤️❤️❤️ #данаборисова #деньзнаний📚
Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)
Леонид Агутин, Глюк’oZa и Ксения Собчак показали ностальгические фото.
Певица Жасмин показала, как танцует ее малышка:
Анна Хилькевич опровергла слухи о своей беременности:
Я просто не знала, что надо попасть😂 и нет, ребят, я не беременна, просто слишком вкусно и часто там кормили🙌🏼🤤 Ps: доченька, прости! Я надеюсь, тебе было мягко😂🙈😘
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
Зара официально стала послом Чемпионата мира по футболу - 2018, а Ани Лорак показала, как она выглядит без макияжа.
Фото: instagram.com