День знаний, ностальгия по школьным годам, Ани Лорак без макияжа и "беременная" Анна Хилькевич: о том, как звезды провели первый день осени, читайте в нашем дайджесте.

В этом году легендарная певица Надежда Бабкина отправила внука Георгия в первый класс: «Для Гоши это самый настоящий праздник – начинается новый этап в его жизни. Еще в марте на день рождения ему подарили набор первоклассника со всеми нужными вещами для школы – от тетрадей до пластилина. Он был так счастлив! Школа у нас хорошая, с историей – ей уже 25 лет, хороший педагогический состав. Одобряю выбор родителей». В ту же школу водит своего сына певица Ирина Дубцова.

Ева Польна и Екатерина Стриженова похвасталась повзрослевшими дочерьми. «Удивительно, что сегодня тепло и солнечно... Проводили дочь в 11 класс!! Самый трудный год с ЕГЭ и поступлением», — написала последняя. Денис Клявер показал грустную сторону праздника — подросшие дети не так уж сильно любят «1 сентября».

Эвелина Бледанс удивляется, как быстро растет ее сын: «Всех с "Днем знаний"! Не успею оглянуться и Семика в школу». Дана Борисова поздравила дочку: