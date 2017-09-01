Анастасия Волочкова похвасталась «аутфитом» для первого сентября

Шикарная женщина Анастасия Волочкова вновь радует окружающих нестандартным выбором наряда для мероприятия. Но если для посещения УВД дива выбрала «костюм стриптизерши», то на школьную линейку дочери балерина явилась в образе красавицы «голубых кровей». Платье «в пол» из роскошного синего бархата, с интригующим декольте и нескромным разрезом несомненно затмили праздничные наряды других родителей и учителей.

«Первый раз в шестой класс! Как быстро летит время! Мою любимую Ариадну Волочкову и всех школьников и учителей от всего сердца поздравляю с Днем знаний! Удачи вам и добра! И настроение пусть будет солнечным! Как яркий сьедобный букет из мандарин и авокадо. А у нас сегодня большие планы и насыщенный день! Мы придумали свой план...», — похвасталась балерина.