35-летняя Ксения Собчак рассказала о дислексии и показала, как она выглядела в детстве

Несколько минут назад в блоге Ксении Собчак появилась ее детская фотография, и моментально вызвала горячий интерес подписчиков. На снимке журналистка и телеведущая запечатлена в школьной форме. В комментариях — рассуждает на тему дислексии.

«Знаете, что такое дислексия? Это - особое восприятие информации. Вот пример того, как человек с дислексией напишет цитату из произведения «Мастер и Маргарита»: Как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?», — написала она.