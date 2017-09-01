«Милый щекастик»: подписчики обсуждают школьную фотографию Ксении Собчак
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35-летняя Ксения Собчак рассказала о дислексии и показала, как она выглядела в детстве
Несколько минут назад в блоге Ксении Собчак появилась ее детская фотография, и моментально вызвала горячий интерес подписчиков. На снимке журналистка и телеведущая запечатлена в школьной форме. В комментариях — рассуждает на тему дислексии.
«Знаете, что такое дислексия? Это - особое восприятие информации. Вот пример того, как человек с дислексией напишет цитату из произведения «Мастер и Маргарита»: Как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?», — написала она.
«Хорошенькая!», «Такая милая и нежная», «Значок "октябренка!"», «Какой щекастик милый на фотке», «Чудесная улыбка у Вас, Ксения!», «На этом фото, Вы, очень на папу похожи», — восхищены подписчики.
За 10 минут пост набрал более пяти тысяч «лайков». А как считаете вы, сильно ли изменилась Ксения?
Фото: instagram.com