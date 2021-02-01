1 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/marinazudina_official/
Марина Зудина опубликовала фото с красавицей дочерью Машей. «Наступил последний зимний месяц! Пусть он будет морозным, солнечным и радостным», — пожелала актриса поклоникам.
Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном Мишей отдыхают на Бали. Певец опубликовал в блоге милое видео с женой и ребенком. «Когда твое счастье само бежит к тебе в руки, а ты просто лежишь. Чтоб я так жил всегда. Спасибо моему лучшайшему и ближайшему дружочку и партнеру во всех смыслах! Эта поездка — еще один маленький кирпичик в наш фундамент. Еще один шажок к крепости. Еще ближе, еще веселее, смешнее, добрее, интереснее... Спасибо тебе», — поблагодарил Влад супругу.
Дарья Мельникова призналась, что ей понравилось отдыхать в подмосковном санатории с сыновьями. Правда, не обошлось без помощи чудесных бабушек.
Модель и телеведущая Ассоль Васильева поделилась в социальной сети фотографией с подросшей милашкой-дочерью.
Дима Билан, вернувшись с мальдив, где на отдых он портатил около 5 млн рублей, перекрасился в блондина. «Считаю, что до 40 лет нужно кспериментировать», — написал в блоге артист, который за год успел побывать красным, синим и лысым.
Дочери Кайли Дженнер Сторми исполнилось три года. В блоге самая молдая в мире миллиардерша показала забавные кадры из жизни своей малышки.
Хайди Клум показала автопортрет со своим ирландским волкодавом Антоном и пожелала всем счастливого понедельника.
Лиана и Арсений Шульгины отметили первый мини-день рождения дочери. Селин исполнился месяц.
Яна Рудковская сфотографировалась возле своего шикарного дома во время прогулки с младшим сыном, 4-месячным Арсением.
4-летняя дочь Пелагеи и Ивана Телегина впервые побывала в СПА во воремя отдыха в Дубае.
Ирина Шейк прилетела в Россию и сразу же сделала снимки на фоне сугробов.
Певица Зара устроила стильную фотосессию во время прогулки по ночной Москве, результат работы она показала фанатам.
Юлия Савичева похвасталась шикарным тортом, который она испекла для мужа-именинника.
Рози Хантингтон-Уайтли показала забавное фото 3-летнего сына Джека, которого она родила от актера Джейсона Стэйтема.
Фото и видео: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли, Юлии Савичевой, Зары, Ирины Шейк, Пелагеи, Яны Рудковской, Лианы Шульгиной, Хайди Клум, Кайли Дженнер, Димы Билана, Ассоль Васильевой, Дарьи Мельниковой, Влада Топалова, Марины Зудиной
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