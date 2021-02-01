1 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Мельникова призналась, что ей понравилось отдыхать в подмосковном санатории с сыновьями. Правда, не обошлось без помощи чудесных бабушек.

Модель и телеведущая Ассоль Васильева поделилась в социальной сети фотографией с подросшей милашкой-дочерью.

Дима Билан, вернувшись с мальдив, где на отдых он портатил около 5 млн рублей, перекрасился в блондина. «Считаю, что до 40 лет нужно кспериментировать», — написал в блоге артист, который за год успел побывать красным, синим и лысым.