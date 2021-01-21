Дима Билан заплатил за отдых на Мальдивах около 5 млн рублей

После новогодних праздников измотанные и уставшие российские знаменитости массово мигрировали в отпуск к берегу океана. Зимой 2020-2021 годов выбор, куда можно отправиться погреть тела, небольшой. Дорогих туристов принимают Эмираты, Занзибар, Бали, Мальдивы.

На Мальдивах уже отдохнули Ирина Дубцова, Роман Костомаров с семьей, Ольга Бузова и Давид Манукян. Сейчас там наслаждается чистейшим океаном Дима Билан. Причем, удовольствие он растянул на 25 дней. Об этом артист рассказал в Instagram.

Во сколько же ему обошелся отдых на тропическом острове «всего в 30 минутах на гидроплане от Мале», как пишут на сайте туроператора? По примерным подсчетам, отпуск обошелся Билану в сумму около 5 миллионов рублей.