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Широкий нос, тонкие губы: как выглядела самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер до пластики

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Кайли Дженнер

Фото: www.instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер самая младшая из детей своей большой и знаменитой семьи Кардашьян-Дженнер. Но она сделала стремительную карьеру, обойдя всех братьев и сестер по богатству.

Кайли Дженнер, младшая дочь Брюса и Крис Дженнер, родилась 10 августа 1997 года. К моменту ее появления на свет семья была уже успешна, богата и знаменита. Мать была известной телеперсоной, а отец — олимпийским чемпионом по десятиборью и актером.

За плечами обоих родителей были и другие браки, в которых родились дети. У Крис росли Кортни, Ким, Хлои, Роб от первого супруга, известного адвоката Роберта Кардашьяна, а у Брюса — сын Бертон и дочь Кассандра от первой жены и сыновья Брендон и Броди — от второй. Также супруги к моменту появления Кайли воспитывали общую дочь Кендалл.

Брюс Дженнер с новорожденной Кайли

Фото: www.instagram.com/kyliejenner/

Про таких детей, как Кайли, говорят: родилась с золотой ложкой во рту. С ранних лет она с сестрой Кендалл позировали на красных дорожках и для глянца. С подросткового возраста девочки начали работать моделями и помогать в продвижении семейного бизнеса.

В школьные годы, несмотря на пристальное внимание к своей персоне, Кайли ставила учебу в приоритет. Но из-за большой занятости в различных проектах девочка вынуждена была перейти на домашнее образование.

Кендалл и Кайли в 2008 году

Фото: Getty Images

Юная Кайли, как и все ее старшие сестры, активно участвовала в рекламе известных брендов и снималась для журналов. Но девушка всегда была недовольна своей внешностью. Пока она была юной, пыталась корректировать то, как выглядит, прической, стилем, макияжем. А чуть повзрослев, стала прибегать к более кардинальным мерам — посещать кабинеты косметологов и пластических хирургов.

Сегодня невозможно узнать в Кайли Дженнер девушку, которой она была еще 10 лет назад. Тогда у нее было широкое лицо с щечками, широкий нос, очень тонкие губы.

Кайли до пластики

Фото: Getty Images

Все сестры Кардашьян-Дженнер известны как страстные поклонницы пластической хирургии, впрочем, как и их мать. Кортни, Ким, Хлое модернизировали свою внешность много раз. Отличительной чертой внешности знаменитостей являются тонкие талии, широкие бедра, круглые и выпуклые ягодицы.

Кайли, глядя на свою семью, переделала в себе все, что только можно — от ног до макушки.

Кортни, Кендалл, Ким и Кайли

Фото: Getty Images

Кайли полностью переделала лицо, сделала тонкой талию, «нарастила» попу. Первые визуальные изменения во внешности Кайли стали проявляться в 2014 году. Тогда она увеличила губы: вместо тонких они стали выразительными и пышными. Юная модель не просто накачала их филлерами, а перенесла так называемую процедуру «булхорн», когда хирурги иссекают часть кожи под носом и губы будто выворачиваются наружу. Операцию провели настолько качественно, что новые губы Кайли выглядят естественно.

Getty Images
Getty Images

Нос Кайли тоже изменил форму, стал более узким, чем раньше, кончик стал более изящным. Поменяла Дженнер и форму подбородка: за последние годы он стал более очерченным и узким. Скулы девушки стали выраженными и очерченными. Это можно было бы списать на то, что раньше у нее была так называемая юношеская припухлость, прошедшая с годами, но поклонники уверены что она переделала и их.

Зубы Кайли блещут ослепительной белизной, чего можно достичь только установкой дорогих виниров.

Фото: Getty Images

За последние 4-5 лет бюст Кайли увеличился в два раза. Сама она отрицает, что это дело рук пластических хирургов, объясняя внушительный размер груди гормональными колебаниями и родами. Но ясно, что бюст такого размера не может быть настолько упругим и подтянутым без имплантов.

Фото: Getty Images

Бедра и ягодицы младшей Дженнер тоже заметно подросли за последнее время. При этом ее живот стался, как и был, плоским. Невозможно поправляться в одном месте и оставаться худой в другом. Одним словом, Кайли сделала фигур «песочные часы», как и все ее старшие сестры.

Фото: www.instagram.com/kyliejenner/

На все вопросы о пластических операциях Кайли улыбается в ответ и говорит, что чудеса творят правильный макияж и верно подобранная одежда. Ирония состоит в том, что на большей половине фотографий Кайли появляется практически без нее.

Фото: https://www.instagram.com/kyliejenner/

В 2015 году 17-летняя Кайли Дженнер запустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Все коллекции раскупают за считанные минуты. Какие бы рекламные ходы ни придумывала Кайли, они всегда успешны. В 2019 году Кайли стала самой юной долларовой миллиардершей в мире.

Кайли является лицом своего бренда. И, учитывая ее страсть к самосовершенствованию, можно предположить, что на этом ее «улучшайзинг» не закончится.

Фото и видео: Instagram Кайли Дженнер, Getty Images

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