Широкий нос, тонкие губы: как выглядела самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер до пластики

Кайли Дженнер, младшая дочь Брюса и Крис Дженнер, родилась 10 августа 1997 года. К моменту ее появления на свет семья была уже успешна, богата и знаменита. Мать была известной телеперсоной, а отец — олимпийским чемпионом по десятиборью и актером.

За плечами обоих родителей были и другие браки, в которых родились дети. У Крис росли Кортни, Ким, Хлои, Роб от первого супруга, известного адвоката Роберта Кардашьяна, а у Брюса — сын Бертон и дочь Кассандра от первой жены и сыновья Брендон и Броди — от второй. Также супруги к моменту появления Кайли воспитывали общую дочь Кендалл.