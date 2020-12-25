Широкий нос, тонкие губы: как выглядела самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер до пластики
Фото: www.instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер, младшая дочь Брюса и Крис Дженнер, родилась 10 августа 1997 года. К моменту ее появления на свет семья была уже успешна, богата и знаменита. Мать была известной телеперсоной, а отец — олимпийским чемпионом по десятиборью и актером.
За плечами обоих родителей были и другие браки, в которых родились дети. У Крис росли Кортни, Ким, Хлои, Роб от первого супруга, известного адвоката Роберта Кардашьяна, а у Брюса — сын Бертон и дочь Кассандра от первой жены и сыновья Брендон и Броди — от второй. Также супруги к моменту появления Кайли воспитывали общую дочь Кендалл.
Фото: www.instagram.com/kyliejenner/
Про таких детей, как Кайли, говорят: родилась с золотой ложкой во рту. С ранних лет она с сестрой Кендалл позировали на красных дорожках и для глянца. С подросткового возраста девочки начали работать моделями и помогать в продвижении семейного бизнеса.
В школьные годы, несмотря на пристальное внимание к своей персоне, Кайли ставила учебу в приоритет. Но из-за большой занятости в различных проектах девочка вынуждена была перейти на домашнее образование.
Фото: Getty Images
Юная Кайли, как и все ее старшие сестры, активно участвовала в рекламе известных брендов и снималась для журналов. Но девушка всегда была недовольна своей внешностью. Пока она была юной, пыталась корректировать то, как выглядит, прической, стилем, макияжем. А чуть повзрослев, стала прибегать к более кардинальным мерам — посещать кабинеты косметологов и пластических хирургов.
Сегодня невозможно узнать в Кайли Дженнер девушку, которой она была еще 10 лет назад. Тогда у нее было широкое лицо с щечками, широкий нос, очень тонкие губы.
Фото: Getty Images
Все сестры Кардашьян-Дженнер известны как страстные поклонницы пластической хирургии, впрочем, как и их мать. Кортни, Ким, Хлое модернизировали свою внешность много раз. Отличительной чертой внешности знаменитостей являются тонкие талии, широкие бедра, круглые и выпуклые ягодицы.
Кайли, глядя на свою семью, переделала в себе все, что только можно — от ног до макушки.
Фото: Getty Images
Кайли полностью переделала лицо, сделала тонкой талию, «нарастила» попу. Первые визуальные изменения во внешности Кайли стали проявляться в 2014 году. Тогда она увеличила губы: вместо тонких они стали выразительными и пышными. Юная модель не просто накачала их филлерами, а перенесла так называемую процедуру «булхорн», когда хирурги иссекают часть кожи под носом и губы будто выворачиваются наружу. Операцию провели настолько качественно, что новые губы Кайли выглядят естественно.
Нос Кайли тоже изменил форму, стал более узким, чем раньше, кончик стал более изящным. Поменяла Дженнер и форму подбородка: за последние годы он стал более очерченным и узким. Скулы девушки стали выраженными и очерченными. Это можно было бы списать на то, что раньше у нее была так называемая юношеская припухлость, прошедшая с годами, но поклонники уверены что она переделала и их.
Зубы Кайли блещут ослепительной белизной, чего можно достичь только установкой дорогих виниров.
Фото: Getty Images
За последние 4-5 лет бюст Кайли увеличился в два раза. Сама она отрицает, что это дело рук пластических хирургов, объясняя внушительный размер груди гормональными колебаниями и родами. Но ясно, что бюст такого размера не может быть настолько упругим и подтянутым без имплантов.
Фото: Getty Images
Бедра и ягодицы младшей Дженнер тоже заметно подросли за последнее время. При этом ее живот стался, как и был, плоским. Невозможно поправляться в одном месте и оставаться худой в другом. Одним словом, Кайли сделала фигур «песочные часы», как и все ее старшие сестры.
Фото: www.instagram.com/kyliejenner/
На все вопросы о пластических операциях Кайли улыбается в ответ и говорит, что чудеса творят правильный макияж и верно подобранная одежда. Ирония состоит в том, что на большей половине фотографий Кайли появляется практически без нее.
В 2015 году 17-летняя Кайли Дженнер запустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Все коллекции раскупают за считанные минуты. Какие бы рекламные ходы ни придумывала Кайли, они всегда успешны. В 2019 году Кайли стала самой юной долларовой миллиардершей в мире.
Кайли является лицом своего бренда. И, учитывая ее страсть к самосовершенствованию, можно предположить, что на этом ее «улучшайзинг» не закончится.
Фото и видео: Instagram Кайли Дженнер, Getty Images
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