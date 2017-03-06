Время от времени актриса Жанна Эппле делится с поклонниками сокровенным. Она сохраняет прекрасную форму, но для этого ей приходится бороться с неуемным аппетитом. И, как оказалось, не только с ним.

«Иногда мне очень хочется выпить. И такое со мной совсем недавно. Может быть, это гормональное. Может это возрастное (и гормональное). Может, как то связано с кризисом. Может, это ни с чем не связано, но так не бывает», — пожаловалась она.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya)Мар 4 2017 в 12:44 PST

«Мне нравится иногда выпить пива в хорошей компании. Да и не в компании вовсе, а так, с кем нибудь вдвоем. Если больше народу — не вкусно. Еще несколько обязательных условий: это должно быть не поздно, это должно быть в ресторане, на улице должно быть светло, пиво должно быть холодным и свежим», — подчеркнула она.

«Для перечисленного идеально подходят Чешские пивные, там Резаное пиво (смесь темного и светлого), тушеная капуста, кнедли, гуляш, или жареная в томатном соусе сосиска», — продолжила актриса делиться «вкусными» подробностями.

«Организм знает что ему нужно, чего ему не хватает и посылает сигнал в мозг. Пиво (хорошее) в разумных объемах полезно. А в хорошей компании и хорошим настроением вдвойне полезно. Так-что "Пейте пиво не спеша, чтоб расслабилась душа!"», «Это нормально, уже весной пахнет, потом будет лето и холодное пиво. Поэтому, пока запах весны еще очень слаб, запах холодного летнего пива более актуален. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях, Жанна! Кстати, сегодня днем было солнце, тепло и тоже подумала о прохладном пиве», — советуют ей поклонники. «Читаю Вас из Праги ) как-то Вы совсем не похожи на любителей пива», — восхищаются они.

Фото: instagram.com