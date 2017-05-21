Знаменитый певец и композитор Игорь Николаев часто делится трогательными снимками с младшей дочерью — полуторагодовалой Вероникой. Однако, до последнего времени Николаев с супругой Юлией Проскуряковой старались скрывать лицо девочки — фотографировали ее сзади или сбоку. Сегодня певец выложил видео, в котором можно хорошо разглядеть «композитора Веронику Николаеву».
«Как важны комплименты для начинающей пианистки!», — подписал видеозапись Игорь Николаев. Фолловеры композитора восприняли это как руководство к действию.«Трогательность в проявлении чувств отца зашкаливает!», «Папина радость!», «Ника выиграет Нику как будущий композитор!», «Быть доченькой такого папы как Вы, огромное счастье!», «Чудо», — писали в комментариях восторженные подписчики знаменитости.
Напомним, дочь Игоря Николаева Вероника родилась в 2015 году. У певца также есть дочь от первого брака — Юлия Николаева.
Фото: instagram.com