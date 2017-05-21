Знаменитый певец и композитор Игорь Николаев часто делится трогательными снимками с младшей дочерью — полуторагодовалой Вероникой. Однако, до последнего времени Николаев с супругой Юлией Проскуряковой старались скрывать лицо девочки — фотографировали ее сзади или сбоку. Сегодня певец выложил видео, в котором можно хорошо разглядеть «композитора Веронику Николаеву».

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Май 20 2017 в 10:12 PDT

«Как важны комплименты для начинающей пианистки!», — подписал видеозапись Игорь Николаев. Фолловеры композитора восприняли это как руководство к действию.«Трогательность в проявлении чувств отца зашкаливает!», «Папина радость!», «Ника выиграет Нику как будущий композитор!», «Быть доченькой такого папы как Вы, огромное счастье!», «Чудо», — писали в комментариях восторженные подписчики знаменитости.

Напомним, дочь Игоря Николаева Вероника родилась в 2015 году. У певца также есть дочь от первого брака — Юлия Николаева.

Фото: instagram.com