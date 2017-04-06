Наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в свои год и семь месяцев уже делает первые шаги как в музыкальной сфере, так и в обучении языков. Счастливые родители неустанно готовы показывать всему миру, на что способна их дочь, публикуя фото и видео девочки в своих блогах. Так, на днях певец выложил милый ролик, где показал, как Вероника учится играть на фортепиано. А буквально несколько часов назад уже мама с гордостью представила подписчикам достижения своей малышки.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Май 21 2017 в 3:46 PDT

«Сами в шоке, но наш ребёнок в 1 год 7 месяцев уже знает почти весь английский алфавит...и как подобает настоящей девочке) в конце видео она мило так, по-девичьи, застеснялась, люблю, не могу.... Доченька! Лишь бы ты всегда нас радовала и главное будь всегда здоровой и счастливой, будь лучше нас, умнее и талантливее!!!», — с нежностью подписала видео Юлия.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Апр 6 2017 в 7:35 PDT

Поклонники звездной четы уже надеются и ждут, что девочка станет достойной заменой своим музыкальным родителям: «У вас потрясающая дочка. Пусть растет здоровенькой и радует вас. Такая молодец маленькая, а уже многое знает. Талант», «Вероника Золото нации, пусть радует вас ваше сокровище всегда, дай бог всем счастье и здоровье. Вы нас радуйте своими новыми песнями, а ваши дочки вас будут радовать.», «Вот это даааа, космические детки!».

Фото: instagram.com, global look press.com