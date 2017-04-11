Недавно 55-летняя Екатерина Андреева опубликовала видео, в котором показала несколько упражнений гимнастики для ступней. Поклонники ведущей не остались равнодушны к стремлению женщины поделиться своими секретами молодости, и попросили ее выкладывать подобные посты чаще.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 10 2017 в 11:31 PDT

Видимо, Андреева прислушалась к словам фанатов, и несколько часов назад вновь поразила их необычным и немного странным способом омоложения. Екатерина показала как нужно использовать палку-бань, чтобы провести «день без стресса», «стать добрым и стрессоустойчивым».

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 16 2017 в 10:23 PDT

К слову, упражнения с такой палкой-бань укрепляют все части тела, суставы и сухожилия, а также помогают выполнять массаж стоп и других мышц. С помощью нее сжатие, скручивание и вытягивания усиливаются, что придаёт большую гибкость и эластичность.

Подписчики наконец-то поняли, что позволяет Андреевой выглядить на 10 лет моложе и еще раз восхитились ее красотой.

«Так вот почему Вы всё время молодая», «Офигенная гимнастика, так и хочется глядя на Вас мне хочется на скаку остановить, обожаю физические упражнения !!!», «Катерина, спасибо вам за то, что делитесь с нами. Такой палки нет, но уже взяла скалку и катаю по подбородку», «Какая замечательная "скалка" ,обязательно погуглю информацию о ней !!! Спасибо за знания!!!!».

Фото: Instagram