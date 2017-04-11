Бессменная телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева словно совсем не меняется с годами. Ей 55 лет, она выглядит вдвое моложе своего возраста и находится в безупречной физической форме. По словам Екатерины, она следует трем правилам: соблюдает режим дня, занимается спортом и, главное, мыслит позитивно.

«Я каждое утро занимаюсь либо йогой, либо тайцзи-цюань, либо хожу в спортзал. У меня боевой вид тайцзи-цюань, но с элементами дыхательной гимнастики.», — рассказала Екатерина в одном из интервью.

Поскольку Андреева сама ведет здоровый образ жизни и ежедневно тренируется - ей есть, чем поделиться с поклонниками. Она уже выкладывала в соцсети посты, в которых демонстрировала свои тренировки. Однако видео, в котором женщина лично демонстрирует несколько упражнений гимнастики ступней, чтобы «не шатало в круговерти жизни», просто поразило подписчиков.



Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 10 2017 в 11:31 PDT

«Гимнастика для ступней-делать ,чтоб не шатало в круговерти жизни. Устоишь на кирпичике-не свалишься и если кто -то локтями расталкивать начнёт .Завяжешь пальцы в узелок-остальное покажется -так себе проблемки. А когда распутаешь-скажешь-«счастье есть».Музыка не случайна-убить свою лень, нытьё ,оправдания ничегонеделанию, как Ума Турман (Беатрикс Киддо, она же Невеста,она же Black Mamba)грохнула Билла, я о пальцах, конечно», - подписала Екатерина.

Фанаты звезды поблагодарили ее за полезные упражнения, и пожелали, чтобы такие видео стали доброй традицией.

«Вы так меня заинтересовали этим видео! Мне кажется у Вашего тела есть и другие интересные способности, которые Вы открыли в себе после тренировок. Может это станет доброй традицией выкладывать такие видео!!! Спасибо за то что поделились с нами», «Ну супер! Чудеса вытворяете! Я тут пыталась повторить - это было что то!», «здорово! при такой гимнастике ножки будут в порядке... мне как раз она сейчас пригодится! спасибо, что поделились».

Фото: Instagram, Global Look Press