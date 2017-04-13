55-летняя ведущая Екатерина Андреева активно публикует фото на своей странице в Instagram, которая насчитывает 138 тысяч подписчиков. Однако снимки своих родных предпочитает оставлять для семейного альбома. Многие поклонники Екатерины задавались вопросом, как же выглядит ее единственная дочь Наташа.

На днях Андреева решила рассекретить внешность наследницы, опубликовав видео из гримерки, где женщинам наносили макияж перед съемками.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 12 2017 в 10:49 PDT

«Моя сообщница,моя копия и совсем не похожая одновременно ,моя подруга,мой критик,моя ...и совсем свободная.Я всегда знаю-дети -не наша собственность.Уважать их-уважать себя!»

Следом за ним последовал еще один ролик, где Екатерина поделилась маленькими секретами съемок и вспомнила ироничный стишок.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 13 2017 в 11:18 PDT

«И волосы то тебе накрутят-наклеят,и ресницы прицепят,и даже погоду создадут(ветер обеспечат)-все ради удачного кадра. Что -то вспомнился стишок: Ты ушла рано утром, собралась в один миг. На подушке остался твой зелёный парик. Ты оставила зубы. Не взяла в этот раз. И контактные линзы и искусственный глаз. Накладные ресницы не взяла ты с собой. Уши, брови и ногти, аппарат слуховой.В общем,не верь ,иногда,глазам своим.Все может быть намного лучше!!!Или хуже!!!А сидеть на шее,завязав ноги бантиком-иногда хорошо,но только на съёмках».

Подписчики поразились красотой 34-летней дочери Андреевой и отметили, что девушка очень похожа на маму.

«Очень интересно заглянуть за кулисы фотосессии! Спасибо, что позволили!» , «Какие молодцы,как сестренки две» , «Боже, как вы обе красивы!» , «Девочки Вы СУПЕР! Стихотворение классное! Доброго дня и отличного настроения!», — написали фанаты.

Фото: Instagram