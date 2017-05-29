В Сети появились новые фотографии, на которых запечатлены Кейт Миддлтон и принц Уильям, демонстрирующие семейную идиллию в компании своих детей — принцессы Шарлотты и принца Джорджа.

Снимки королевского семейства были сделаны в преддверии 20-летия со дня смерти принцессы Дианы знаменитым фотографом Норманом Джин Ройем. Сам Уильям стал главным героем обложки журнала британского GQ и дал откровенное интервью, рассказав о семейной жизни и покойной матери.

Публикация от British GQ (@britishgq) Май 29 2017 в 2:32 PDT

По словам принца, ему потребовалось почти 20 лет, чтобы начать публично говорить о потере мамы и вспоминать, какой она была. Но порой ему все равно больно, ведь рана, как утверждает Уильям, не заживет никогда.

«Мой случай особый, я не могу горевать так же, как другие, потому что все знают эту историю, все знают ее. Другие люди, потерявшие близких, могут сами решать, как им скорбеть — скрывать свои переживания или делиться своей историей с остальными. В моем случае это невозможно», — поделился Уильям.

Сейчас ему хотелось бы, чтобы мама познакомилась с Кэтрин и увидела, как подрастают их наследники: «Мне бы хотелось, чтобы она дала мне какой-то совет. Хотелось бы, чтобы она познакомилась с Кэтрин, увидела, как растут наши дети. Меня печалит, что это никогда не случится, что они никогда не узнают ее».

Как рассказал Уильям, ему важно, чтобы в семье была стабильность. Он хочет воспитывать Шарлотту и Джорджа в счастливом и безопасном мире, будет бороться за то, чтобы его дети имели нормальную жизнь. Уильям надеется, что его наследники не будут бояться говорить о своих чувствах и подавлять их, как когда-то делал он и его младший брат принц Гарри.

Фото: instagram.com, globallookpress.com