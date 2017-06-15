Признание 54-летней актрисы Деми Мур о том, что у нее выпали зубы перед эфиром «Ночного шоу с Джимми Фэллоном», шокировало общественность. Журнал People провел собственное расследование и выяснил: эта неприятность — лишь верхушка айсберга.

«Мне бы хотелось рассказать, что это случилось из-за трюка на скейтборде или еще чего-нибудь экстремального, но лучше я расскажу правду. Мне кажется, это произошло из-за самого страшного недуга — стресса. Именно стресс лишил меня передних зубов», — уверена звезда.

По ее словам, два зуба выпали с интервалом в год. Однако в эфире шоу Эллен Дедженерес в 2010 году актриса также рассказывала о той же проблеме, тогда речь шла также о передних зубах. «Я неловко откусила (еду), они выпали и упали мне в руки», — делилась звезда.

Стоматолог Марк Лоуренберг, к которому редактор журнала обратился за комментарием, сообщил, что стресс может быть лишь частью проблемы. Чаще всего от него страдает лишь внешний вид зубов, если человек страдает бруксизмом, простыми словами — скрипит зубами по ночам. Иногда люди настолько сильно сжимают челюсти, что кусочек зуба может отколоться. «В последнее время это очень распространенная проблема», — говорит стоматолог. Однако бруксизм не приводит к выпадению здоровых зубов.

Стресс может повлиять на состояние самой десны, вызывая воспаление. Но и в этом случае выпадение зубов — довольно редкое последствие. «Челюсти — это довольно прочный механизм, и для того, чтобы у человека выпали зубы, он должен находиться в стрессе очень долго», — сообщил доктор.

Вероятнее всего, актриса скрывает более серьезные проблемы. Для того, чтобы десна была воспалена настолько, чтобы привести к столь необратимым последствиям, нужно дополнительное воздействие на здоровье в целом. Это может быть плохое питание, лишний вес, прием лекарств, интенсивное курение. Судя по тому, что в свои 54 Деми выглядит едва ли не более стройной, чем ее дочери, как минимум ограничения в питании имеют место быть.

Деми, ты уже всем все доказала, может быть, пора поберечь себя?

Фото: globallookpress.com