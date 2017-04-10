На днях голливудский актер Эштон Кутчер выступил с речью в университете Drake штата Айова, и получил награду «хороший пример для подражания», имени Robert D. Ray Pillar Character Award. Эштон активно занимается благотворительностью: помогает местным школам, а также является одним из основателей фонда Native, ориентированным на помощь пострадавшим в стихийных бедствиях.

Свое выступление 39-летняя звезда начал с шутливого рассказа о том, что он, вероятно, первый человек, который получил награду, имея за спиной темное прошлое.

«Наверное, я первый человек, получающий эту награду, за плечами которого отсроченное решение по делу о краже со взломом, употребление «волшебных» грибов, а также имя на всех обложках желтых газет с клеймом «бабник» и «изменщик»!», - рассказал актер.

Кутчер также отметил, как для него важна поддержка его супруги, Милы Кунис, которая, по словам актера, «пинает его задницу каждый день».

«Я проснулся пораньше, чтобы Мила подольше поспала, и занялся нашими детьми. Я подумал, что я крутой, заботливый, все такое... А она проснулась и сказала: "Ну что, ты устал? А я так — каждый день...»».

Без внимания не обошлись и родители Эштона. Бывший сердцеед рассказал, что с появлением своих детей, понял, как сильно любит папу и маму.

«Я хотел позвонить родителям и сказать: «Мне очень жаль, потому что я никогда знал, как сильно вы любили меня»».

Но самым запоминающимся в речи актера стало его воспоминание о скандальном разводе с Деми Мур.

«Я почувствовал счастье, когда получил развод. Я понял, сколько любви я потерял, и понял, что такое развод по-настоящему, в его чистом виде: грязным и недостойным. И я, наконец, посмотрел на развод моих родителей совсем по-другому.», - поделился Катчер.

Напоследок, мужчина отдал должное своему брату-близнецу, Майклу Кутчеру.

«Мой брат родился с церебральным параличом, и он научил меня, что любить людей это не выбор, и что люди на самом деле не все созданы равными. Но все мы имеем равные возможности любить друг друга, и мой брат научил меня этому. Когда я стал старше, я много лет чувствовал себя плохо, ощущая наше неравенство. И каждый раз я жалел, что сделал гораздо меньше его.», - рассказал актер.

Фото: Instagram, Global Look Press