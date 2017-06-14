Вчера в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» 54-летняя актриса Деми Мур сделала шокирующее признание: у нее выпали зубы.

«Мне бы хотелось рассказать, что это случилось из-за трюка на скейтборде или еще чего-нибудь экстремального, но лучше я расскажу правду. Мне кажется, это произошло из-за самого страшного недуга — стресса. Именно стресс лишил меня передних зубов», — сообщила она.

Что именно случилось, Деми не уточнила. Стоматологи уже решили эту проблему и восстановили красивую улыбку актрисы.

Фото: globallookpress.com, NBC