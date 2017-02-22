Ирина Бузова откровенно рассказала о том, как ее дочь пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, а также прокомментировала свое отношение к ситуации

Мама популярной телеведущей призналась, что изначально была не в восторге от этого романа. По словам Ирины Бузовой, Дмитрий Тарасов еще в самом начале отношений с Ольгой повел себя некрасиво, так что последующее развитие событий ее не удивило.

«Тарасов уже дважды не по-человечески расстается со своими женами. Предав единожды, предаст и в следующий раз. <…>Мне с самого начала не понравился формат отношений Ольги с Тарасовым. Человек, в которого влюбилась дочь, судится с женой с маленьким ребенком. А когда я узнала, что Дима предлагает брачный контракт, тут стало все понятно. Взрослый молодой мужчина, зарабатывающий миллионы, берет в жены популярную работающую девушку и заранее оговаривает, что он ей никогда ничего не будет должен. О чем мы говорим? Я дочь предупредила, но услышала в ответ: "Я его люблю! Мне его деньги не нужны"», —рассказала она в интервью журналу «Антенна-телесемь».

Ольга Бузова уже давно не скрывает, что развод пережила и до сих пор переживает очень тяжело. Телеведущая не могла есть и спать, в итоге попала в больницу с нервным истощением.

«Развод — полностью решение Тарасова. В один "прекрасный" день мне позвонила Оля и, рыдая, попросила помощи. Я приехала, упаковала вещи, как смогла, и отвезла ее на съемную квартиру. Фактически я застала Олю на грани жизни», — поделилась Ирина Бузова.

Дмитрий Тарасов тем временем не склонен драматизировать ситуацию и отказывается от комментариев о разводе. По слухам, футболист уже живет вместе с новой избранницей — второй вице-мисс Россия и участницей конкурса красоты «Мисс Мира 2014» Анастасией Костенко.

Фото: Instagram