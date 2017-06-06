В последнее время в Сети все чаще ходят слухи о беременности Анны Семенович. Фанаты видят, как звезда заботится о своей маленькой собачке: они уверены, что Аня станет отличной мамой, поэтому при любой возможности начинают поздравлять ее с счастливым событием. На днях артистка снова опровергла слухи о своем интересном положении, а сегодня — попросила больше не поздравлять ее, так как из-за недавней операции беременность пока невозможна.

«Мои дорогие, вернувшись в Москву из Казахстана, поняла, что мне опять приписали беременность. Меня искренне радует, что многие активно следят за моей личной жизнью, участвуют в дебатах, дают советы...в который раз, позволю себе напомнить Вам, что это только МОЯ ЛИЧНАЯ часть жизни, и прошу это уважать. Но все же, не хочу вводить вас в заблуждение, и со всей ответственностью заявляю, что ПОКА я не жду ребенка», — написала Анна в своем блоге.

«Не планировала выносить тему на всеобщее обозрение, но количество звонков и вопросов, вынуждает меня объяснится. Округлившейся живот, последствие недавней операции, которую я была вынуждена сделать по состоянию здоровья. Плотный график работы и ответственность перед зрителем, не позволили реабилитироваться на сто процентов, и случилось осложнение. Отек живота и связанные с этим неприятные последствия. Спасибо, большое, доктору в Алма-Ате, который моментально среагировал и профессионально взял ситуацию под контроль. Боюсь предположить, что могло бы быть», — объяснила она.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Июн 5 2017 в 8:51 PDT

«Слава Богу — угрозы здоровью нет. Дорогие мои, прошу проявить такт и уважение, некоторое время буду вынуждена вести щадящий образ жизни, и надеюсь, нет — уверена, очень скоро опять буду в строю. Буду держать Вас в курсе, не переживайте», — успокоила фанатов певица.

Что касается беременности, Семенович настроена оптимистично: ее она переносит на более поздний срок. «Активно этим вопросом планирую заняться в следующем году», — пообещала звезда.

Желаем Анне скорейшего выздоровления!

Фото: instagram.com