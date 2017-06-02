Недавно Анна Семенович улетела в Астану, чтобы впервые на большой сцене исполнить новую песню «Хочу быть с тобой». Видео с концерта, которое певица опубликовала в своем блоге, вызвало бурное обсуждение в Сети.

Дело в том, что подписчики заметили округлившийся живот Семенович в обтягивающем черном платье, и тут же принялись поздравлять ее с этим радостным событием: «Анечка, вас можно поздравить????Беременность вас прям преобразила!!!!», «Беременная??», «Поздравляю!».

Сама же Анна решила сразу расставить все точки над «и», и ответила интересующимся фанатам. «Нет пока, но, надеюсь, скоро», - цитирует певицу портал WMJ.ru.

Фото: instagram.com