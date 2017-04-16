Популярные российские музыканты, актеры, спортсмены и ведущие отмечают Пасху. Они сходили вечером в храм, украсили стол, пригласили родных и близких. Также они публикуют поздравления в своих блогах. «Я поздравляю каждого с праздником Светлой Пасхи!!! Христос Воскресе!!!», — написала Татьяна Навка. «Это счастье быть с дочерью в этот таинственный миг воскресения Христова!», — поделился радостью Игорь Николаев.

Михаил Галустян и Александр Ревва встретили праздник в Сан-Франциско. «Всех православных христиан с праздником святой Пасхи. Разговей народ. Христос Воскресе!!!», — поздравил Галустян. Ольга Бузова рассказала, что проведет это воскресение дома.

Ксения Бородина посетила Храм вместе с детьми:

Публикация от borodylia (@borodylia)Апр 15 2017 в 2:25 PDT

Трогательную историю рассказала Анна Седокова. «Я когда то писала о том,как важен для меня этот праздник. Мама будила меня в 5.30 утра, мы собирали корзинку и бежали святить пасочку и яички, и булочки с маком и... кажется все что было в доме! Сейчас у меня только утро и мы готовимся к вечеру. Удивительно как рождение малыша укрепило нашу семью. У меня с мамой были сложные отношения, а сейчас мы каждый день на связи. Вчера был один из самых счастливых дней в моей жизни! Моя любимая Тетя Галя (привет тебе родная моя) и Бабуля которой 91 год, освоили видеозвонки по WhatsApp))) И теперь кажется между нами и нет этих километров. Мы можем тысячи раз ошибаться, десять лет не разговаривать, но вдруг невероятно обрадоваться одному смс или звонку. Это Любовь и Семья. С праздником ПАСХИ всех нас и наши семьи», — написала Анна.

В этом году католики и православные отмечают Пасху в один день. Мэрайя Кери встретила праздник в кругу смемьи. Сара Джессика Паркер показала, как раскрасила яйца, а Ким Кардашьян поздравила подписчиков с помощью картинки, на которой изображена она сама.

Андрей Малахов опубликовал забавное видео:

Публикация от @malakhov007Апр 15 2017 в 9:47 PDT

Николай Басков встретил праздник в Греции:

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)Апр 15 2017 в 3:32 PDT

Фото: instagram.com