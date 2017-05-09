Сегодня, 9 мая, когда вся страна празднует День Победы, звезды не остались в стороне. Они поздравляют ветеранов, посвящают празднику свои фотографии в военных нарядах, а в рамках акции «Бессмертный полк» вспоминают истории своих предков, сделавших вклад в победу, вернувшихся с войны или заплативших жизнью за наше счастливое детство. Мы собрали истории этих людей.
В каждой семье есть свой герой. Вспомним сегодня их всех! Мой прадед, Кираев Адилгарей Мухамед-Киреевич (первый слева), командир роты. В 1943 пошел в атаку и был смертельно ранен осколками снаряда... Чудом дошёл до дома, поцеловал моего кортотая (дедушку) и... К сожалению, осталась всего одна фотография... Спасибо всем ветеранам за наше мирное небо над головой! Здоровья вам, радости и долгих лет жизни. Вечная память Героям! Помню и Горжусь! С Днем Победы! #деньпобеды #9мая #помню #горжусь
С Днем Великой Победы! Наши деды и прадеды на протяжении 1418-ти дней и ночей ценой беспримерного человеческого подвига, кто на фронте, кто в тылу, приближали час освобождения от фашистских захватчиков! Мой дедушка, Перфилов Иван Тимофеевич, всю войну работал машинистом на Сталинградской железной дороге. Под обстрелами и бомбежками он доставлял грузы в сражающийся город. За свой гражданский подвиг мой дедушка после войны был представлен к высокой государственной награде, ордену Ленина. Чтим, гордимся и помним. #бессмертныйполк #деньпобеды #9мая #чтобыпомнили
На фото мой отец, бравый летчик,любимец всех(!)женщин 45 гвардейского полка 16 воздушной армии,Николай Александрович Буйнов.1944 год,Бате здесь 33!Прошел-пролетал всю войну,был ранен,награжден орденами,медалями... Расскажу про одну из них. Под Сталинградом уже Гвардии майор Николай Буйнов с другом Алексеем Масловым,произведя воздушную разведку на "бесшумном" У-2,были сбиты над вражескими позициями.Кое-как сели на заснеженную степь.Товарищ был тяжело ранен,весь залит кровью.Самолет не мог взлететь,но,как аэросани бежал по снегу!Фашисты расстреливали в упор,Николай был ранен в правую руку... Так через вражеские окопы и "доехали"до своих и доставили важные сведения о гитлеровских укреплениях! За этот подвиг отец был награжден орденом Красной Звезды. ...Все,что во мне есть хорошего,позитивного-это от отца.И в отца я неисправимый оптимист и романтик!А...девушки таких любят! Слава Николаю Буйнову,слава Советскому народу,Вечная Слава Великому Солдату Отчизны!!!
Мои двоюродные деды. Толкалин Василий Яковлевич. Умер от тяжелого ранения 26 февраля 1945 года. Место захоронения- братское кладбище от деревни Нойс 1 км на Унгельдсвальд. Лес южная опушка. Могила номер 10. Толкалин Иван Яковлевич. Гвардейская истребительная часть 311, противотанковый артиллерийский полк. Убит 23 ноября 1944 года. Место похорон - лес Южный, 300 метров от деревни Аучи Салдуеского уезда Латвийской ССР. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
Наши дедушка и бабушка, Копылов Владимир Савельевич 02.08.1921г. Москва. Умер 02.03.1965г Деулина Зоя Григорьевна 14.12.1923 г. Город Барнаул. Алтайская казачка умерла 20.06.1980 служили в "зенитно-пулеметном полку" бабушка снайпер дедушка артиллерист. #бессертныйполк #горжусь #спасибозапобеду #спасибочтоживем #спасибозамирноенебонадголовой #месяцмай #9мая #19411945 #япомнюягоржусь
Мой дедушка по линии отца, Федор Михайлович Маликов, прошел всю войну, служа в танковых войсках. Дедушка же по маминой линии, Вьюнков Александр Васильевич, в военное время был работником тыла, и поставлял боеприпасы для фронта. Федор Михайлович начал войну в звании командира танка, а закончил службу уже парторгом танковой дивизии. Дедушка был награжден медалью за освобождение Сталинграда, медалью «За отвагу», медалью за освобождение Праги, медалью за взятие Вены и освобождение Будапешта, а также имел три Ордена Красной Звезды. Он сражался на украинском фронте, участвовал в битве за Сталинград, битве на Курской дуге, освобождал Будапешт, Прагу, Вену. Во время службы Федор Михайлович был контужен, имел ранение, но после лечения вновь и вновь возвращался на фронт. Победу, Федор Михайлович, встретил уже в Европе. Дедушки не стало, когда мне было 16 лет. Все детство я провела у них с бабушкой в Чехове. Все каникулы, праздники, мы с бабушкой ходили на все парады! Боже, как это было трогательно! Я это помню! Спасибо за мое счастливое детство С Днём Победы дорогие друзья! #ДеньПобеды #Маликовы
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ, дорогие! С Днём Победы!!!!!Это моя красавица прабабушка Валюша ( Никитина Валентина Дмитриевна). На этой фотографии отмечали ее 99! В 2013 году ей исполнилось 100 лет! Баба Валя ушла из жизни незадолго до того, как ей должно было исполниться 101 год. Очень много историй она рассказывала мне когда я была ещё в начальной школе, к большому сожалению, многие из них, всвязи со столь юным возрастом, не запомнились мне на всю жизнь. Помню у неё дома картину, которую ей подарил немец. Помню, что рассказывала как большого сердца Человеки были и у нас...и у них! Говорила, что были немецкие солдаты, обычные парнишки, которые могли подкормить русских ребят и наоборот, что народ не хотел войны, что война - дело политическое... Я бы никогда не хотела прожить то, что пережили наши деды!НИКОГДА!!! Как же мы не ценим то, что сейчас у нас есть! #с9мая #сднемпобеды #с9маясднемпобеды #месяцмай #аннашульгина #россия
Мой дедушка -Сыров Николай Тимофеевич , который прошёл военный путь от границы Советского Союза (р Прут ) до Москвы и от Москвы до Берлина ! Имел множество ранений , был награждён -" Орденом Красной Звезды ", "Орденом Отечественной войны", медалью"За оборону Москвы " и многими другими наградами Спасибо Вам за нашу жизнь , за мирное небо !Всех с праздником , с Днём Победы ! С Великим праздником для всего российского народа ! Никто не забыт , ничто не забыто ! Помним !Благодарны! Гордимся !We will always remember! Victory day ! #бессмертныйполк #NoMoreWar #никтонезабытничтонезабыто
"В войне участвовал мой прадед Подугольников Егор Иванович. В 1935 году вся его семья была выслана из Петербурга в Казахстан. Оттуда он был призван. У прадеда был особый пиджак, который он всегда надевал 9 мая, чтобы пройти в строю ветеранов по площади. Но, по обычаю, эти награды были с ним похоронены в 1975 году. Вернувшись с фронта, мой прадед говорил о войне всего один раз – в день своего возвращения. А после, когда кто-то заговаривал о тех страшных событиях, он молчал. Красноречиво говорили за него пять его медалей. Бабушка заботливо повесила их рядом с иконками в углу их дома. Моя мама пыталась расспрашивать деда, уговаривать, но без толку. И только один раз в году, в День Победы, когда соседи собирались в палисадниках за большими праздничными столами, он рассказывал о войне. И это была традиция - в день Победы он говорил о Питере... Той осенью Егор Иванович добился перевода на линию обороны Ленинграда. И чтобы попасть в родной город, он сел за руль одной из полуторок, которые шли через Ладогу. Первый рейс после 7 лет разлуки... Грузом были несколько человек и заводское оборудование в черных мешках. Из этого первого каравана вернулись не все. Но для деда рейс был заговоренный. Новичкам везло, и он дотронулся до святой для него земли. Поэтому он пошел в рейс второй раз. Обстрел начался внезапно. И когда очередь пробила руку, он этого даже не почувствовал. Руки были привязаны к рулю, чтобы держали, если что-то случится... И руки держали руль мертвой хваткой. Может быть, это и спасло транспорт. Просто он знал, что должен выжить, чтобы умыться в День Победы в Фонтанке. После этого он воевал еще год, но был комиссован - рука после ранения так и осталась нерабочей... Я не знал прадеда, - он ушел из жизни, когда маме было лишь семнадцать. Но она говорит, что я очень на него похож, особенно в военных картинах, в форме тех лет, как в фильме «Три дня лейтенанта Кравцова». Низкий поклон всем, кто подарил нам будущее, теряя родных, близких и друзей, на пути к той победе. 40 миллионов людей отдали свои жизни,ради своих жён, детей, ради мужей, внуков, за отцов и братьев, ради будущего, и ради потомков. Ни один не будет нами забыт. #деньпобеды
Вот он, дедушка, который так и не стал дедушкой... Борис Самошкин. На этой фотографии ему 19 лет - не верится, да? Выглядит гораздо старше. А ведь в 20 его уже не стало... В галерее фото выписки из списка безвозвратных потерь и краткое изложение личного подвига. Об этом мне бабушка не рассказывала, они не знали никаких подробностей о том, как погиб их Борька. Мы нашли эту информацию только год назад на сайтах #Мемориал и #ПамятьНарода. Низкий поклон их создателям за это! Но мне так и не удалось отыскать на картах эти населенные пункты в Венгрии, в боях за которые геройски погиб гвардии лейтенант Самошкин: Валатонфикоян и Мезесентдверди. Уверена, он тоже не мог выговорить эти названия... P.S. Кто-нибудь знает, что означает пометка %ГОЛОД% в нижнем правом углу наградного листа? #МесяцМай #БессмертныйПолк
День Победы – великий праздник, который многие встречают со слезами на глазах… 76 лет назад война вошла в каждый дом нашей необъятной Родины, принесла телесные и душевные раны почти каждой семье нашей страны от Калининграда до Владивостока. 4 года ужаса, голода, смертей и тяжкого труда в тылу. Невозможно не склонить голову перед теми, кто 200 дней и ночей на смерть бился под Сталинградом, кто партизаном бежал с самодельной гранатой на танки, кто пережил блокаду, кто по 16 часов в сутки гнул спины на заводах в тылу, чтобы обеспечить фронт боеприпасами… Мой дедушка и его брат совсем молодыми ушли сражаться на фронт... Вернулся только дедушка... Его брат пропал без вести... У каждой семьи своя история, свои Герои, и все они верили в победу и светлое будущее, в котором мы с вами живем! Давайте сегодня скажем «спасибо» нашим Героям, почтим их память, вспомним их истории. Они живы, пока мы их помним… Кто в вашей семье воевал? Может, кто-то из ваших близких дошел до самого Берлина, а кто-то не вернулся с войны? Низкий поклон и вечная память нашим дедам! С праздником Победы!!! #ДеньПобеды #9мая #ура #мойдедушка #ЯПомнюЯГоржусь #МанахимовЯковМанахимович
С днём Великой Победы! Горжусь своим дедом Григорием Робертовичем Прагиным. Его мудростью и советами я руководствуюсь всегда. Про войну рассказывать не любил, если и говорил, то больше о забавных случаях. Побывал в самом пекле. Перед войной служил на советско-польской границе, поэтому одним из первых встретил врага и оказался сразу на передовой. Моя бабушка с моей 5-месячной мамой эвакуировались из-под Бреста сами, дед уже на фронте узнал, что станция во время их эвакуации была разбомблена и о том, что им удалось спастись, ему стало известно только через несколько месяцев. В самом начале войны при обороне Киева героически погиб брат деда Яков, тоже командир. Ещё два брата деда Борис и Леонид, доблестно прошли всю войну. Дед понимал, что их матери ( она была одна, прадед умер рано после ранений в Первой Мировой, а дети были на фронте) нельзя было оставаться в Одессе и попытался её эвакуировать, но она отказалась покидать город. Осенью 41 года в первый же день оккупации Одессы на мою прабабушку Марию Александровну Прагину, еврейку, мать четырёх воюющих красных командиров донесли и она была убита фашистами в собственном доме. Дед участвовал в самых ожесточённых сражениях, в Сталинградской Битве, освобождал Одессу, Венгрию и Югославию, был лично награждён Броз Тито за освобождение Югославии, конец войны застал в Австрии в должности заместителя командира дивизии. Я рад, что дед прожил долгую жизнь, был ориентиром для всей нашей семьи и застал мои успехи на эстраде. #победа #9мая #дед #прагин #максимгалкин
С праздником Великой Победы! Этот праздник у меня всегда со слезами на глазах и гордостью в сердце! Мой дед Филиппов Александр Михайлович в 22 года ушёл служить в ряды Советской Армии и как и многие, подарил нам Великую Победу и свободную от фашизма страну! Помните и цените историю и тех, кто ее сделал!
Мой прадед по маминой линии... Александр Иванович ! В ноябре 1941 года ушел на фронт добровольцем. Зачислен в 147 стрелковую девизию. Направление -Сталинград... но до него не дошли, тк вступили в бой с фашистами и были разбиты... официально с 1942 года считается пропавшим без вести... ему было всего 35 лет. Фотографию и историю своего прадеда получил совсем недавно от двоюродной бабушки... спасибо, прадед Саша! Увидев фото и узнав историю , почувствовал невероятную связь! Это удивительное ощущение! спасибо всем ветеранам, всем кто сражался против захватчиков, спасибо за Победу! И простите, что многим из вас до сих пор приходится не жить, а выживать!!
Мои милые, любимые и ненаглядные бабуничка и дедуничка Вот такими я их помню - всегда рука в руку, со счастливой улыбкой на лице. Вместе больше 60ти лет. Расти рядом с этими людьми и под их крылом - это самые тёплые воспоминания моего детства. Как мне повезло!Они оба ветераны войны и труда. Дедуни не стало почти пять лет назад, но он всегда со мной и, я чувствую, помогает мне больше, чем когда-либо. Хотя сегодня очень хочется ему позвонить и поздравить...#вечнаяпамять #деньпобеды #9мая
Когда смотрю хронику-невольно ищу глазами своего дедушку...Соловей Яков Григорьевич(на фото 2-й слева в верхнем ряду),был призван 22 июня 1941 года рядовым роты автоматчиков 1087-го стрелкового полка Южного фронта,прошёл всю войну,был ранен..награждён медалью"За Отвагу","За Освобождение Праги","За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г"и Орденом Красной Звезды! Я поздравляю всех и каждого с Главным Праздником-Днём Победы!Наше дело правое -Мы победили"!!! #9мая #деньпобеды #никтонезабыт #помним
С Великим праздником!С Днем Победы!!! Великая Отечественная Война затронула каждую семью. Из миллиона историй и судеб хочу поделиться своей. Двое дедов защищали нашу страну от врага. Виктор Тимофеевич Олейников и Лев Нафтулович Клявер. В годы войны дедушка Витя был инженером-капитаном по разминированию. Он участвовал в событиях на Халхин-Голе во Второй русско-японской войне 1939 года. Далее, во время Второй мировой, служил на Дальнем востоке. А в 1945г участвовал в Советско-Японской войне. Представлен к множеству наград ВОВ, в том числе награжден Орденом Красной Звезды. Звание "подполковник". Дедушка Лева был призван в 1941 году и воевал с первого до последнего дня. Сначала на западе, а потом и на востоке, т. е. по окончании Второй Мировой войны, в мае 1945 года, был переведен на восточный фронт для участия также в Советско-японской войне. За этот период был дважды ранен, но снова возвращался на фронт. Представлен к множеству наград ВОВ. Всю войну прошел в звании "рядовой". В одном из писем моей бабушке Кларе он начал со слов: "Пишу тебе з логова врага..." Т. е. это мог быть Берлин! Кто знает, сражаясь на восточном фронте, может быть, мои дорогие деды и пересеклись где-нибудь, не зная друг друга... Герои войны, мои герои! Горжусь, ценю, помню! #деньпобеды #клявер #олейников #герои #ВОВ #сднемпобеды
Это моя Бабуля ! Самая важная в моей жизни. Она мое все И сегодня у неё праздник ! Моя любимая тётя не знает , что я это опубликую ) Но сегодня Ее день ! Лия Матвеевна и город Томск !!! И все Наши ветераны Спасибо Вам Огромное !!! С праздником P.S. Моей Бабуле больше 90 лет ( она просила не уточнять сколько именно )
С днём Победы! Мирного неба над головой! Что досталось всем Вам, ветеранам войны, Тем, кто нам заслужили победу? Вы ненужными стали для целой страны! Может, к праздникам внуки приедут? Доставая из шкафа военный мундир, Протирая медаль за отвагу - Время вспомнить войну, Этот страшный рассвет, Всех друзей, с кем давали присягу. И звенящею станет вокруг тишина - Видно, память так больно пронзила, И предательски станут вдруг руки дрожать, И случайно слеза покатилась. Вспомнит Любу свою, медсестренку санбата, И потом она стала женою. Ненадолго, всего лишь на год... Сталинград. И она не вернулась из боя... Дальше будут дороги войны и Рейхстаг, И девятого мая победа. Будет новая жизнь - ДнепроГЭС, будет БАМ, А потом вдруг не станет Советов. Будет светлое завтра не для тех, для других! А про этих мы как-то забыли... Вот сегодня, 9 мая, с утра, Из СОБЕСа ему позвонили... Он дрожащей рукою поднял телефон... Кто-то вспомнил забытую душу. А из трубки ответил мужской баритон: "Никому ты здесь больше не нужен". И закроется шкаф, и закроется жизнь В одинокой хрущёвской квартире. На холодном полу умирал наш солдат, Да и внуки к нему не спешили. Умирал ветеран, прошагав всю войну. Все забыли, но помнило небо. В холодильнике ждал недопитый кефир И горбушка засохшего хлеба.
Напомним, что накануне празднования Дня Победы звезды поучаствовали еще в одной акции, сыграв роли своих предков. Что из этого получилось — смотрите здесь.
В память о моем дедушке Пензине Андрее Андреевиче 1923-1993 Участник Великой Отечественной Войны. Мой дедуля был связистом, обеспечивал устойчивую связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, доставлял оперативную информацию в боевые части, передавал на места боевые приказы командования, исправлял под огнём противника повреждённую линию... и однажды в окоп, где находился мой дедушка и его однополчане попала граната. Пензин А.А. схватил гранату и успел выкинуть её в другую сторону, тем самым спас свою и как минимум, чужие жизни.... Спасибо вам, Участники ВОВ, дети войны! Спасибо за все и особенно, за мирное небо над головой Давайте не забывать великий подвиг, который сделали наши предки! Расскажите их истории под хештегом #МесяцМай Акция проходит при поддержке движения #БессмертныйПолкРоссии @polkrf Лейтмотивом всего проекта стала одноименная композиция @parshoota Юли Паршута - "Месяц Май". #РусскоеРадио @russkoe_radio Режиссер: Михаил Самылов @mishasamylov Продюсер: Анна Потапова @kinodivar Production: @followmesmm
Фото: instagram.com