В День Победы мы вспомнили самых ярких героинь из фильмов о Великой Отечественной войне за последние несколько лет.

Юлия Пересильд (фильм «Битва за Севастополь»)

Роль женщины-снайпера Людмилы Павличенко, участвовавшей в Великой Отечественной войне, в фильме Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь» Юлия Пересильд считает лучшей в своей карьере. Павличенко вошла в ситорию как одна из самых бесстрашных женщин: в 25 лет она ушла добровольцем на фронт, участвовала в обороне Одессы и Севастополя, на ее счету 309 уничтоженных военнослужащих противника.

Пересильд себя на съемках не жалела. Одним из самых красивых кадров фильм стал тот, в котором Юля тащит на себе истекающего кровью Евгения Цыганова. Пересильд попросила ей не помогать и взвалила на свои хрупкие плечи «боегового товарища» по-настоящему. Позже актриса призналась, что боялась сломаться в буквальном смысле слова, но отступать и жаловаться не стала.

Юлия Высоцкая (фильм «Рай»)

В фильме своего супруга Андрея Кончаловского Юлия сыграла аристократку Ольгу, эмигрантку и участницу французского Сопротивления. Во время неожиданной проверки его арестовывают нацисты за то, что она прячет еврейских детей. Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Уже во время съемок Высоцкая узнала, что ей надо побриться налысо и поначалу была не готова к такой смелой смене образа, но в итоге согласилась.

Андрей Кочаловский получил главный приз Венецианского кинофестиваля, «Серебряного льва» за режиссуру. В своей благодарственной речи Кончаловский сказал: «Я благодарю свою жену Юлию Высоцкую. Этот фильм посвящен матушке России и тем женщинам, которые помогали еврейским детям во время Второй мировой войны».

Янина Студилина (фильм «Сталинград»)

В военной драме Федора Бондарчука действие разворачивается в 1942 году. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги, но наступление сорвано. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории разворачиваются истории любви между людьми, которые в жутких условиях войны живут каждый день как последний.

Роль в картине стала дебютом Янины Студилиной в большом кино. Актриса так нервничала во время съемок, что даже не могла есть. Таким образом понять свою героиню, которая голодает на руинах оккупированной немцами части города, Янине было проще.

Женя Малахова, Агния Кузнецова, Кристина Асмус, Софья Лебедева и Анастасия Микульчина (фильм «А зори здесь тихие...»)

Фильм Рената Давлетьярова — ремейк знаменитого фильма «А зори здесь Тихие» режиссера Станислава Ростоцкоцого 1972 года. Обе картины сняты по одноименной повести Бориса Васильева о пяти самоотверженных зенитчицах и их командире во время Великой Отечественной войны. Создатели новой версии решили с помощью молодых актеров донести до молодой аудитории историю о подвиге юных девушек. На съемочной площадке все было по-серьезному: актрисы в самом деле тонули в болоте, сбили себе коленки о камни, ранили руки, стреляли из винтовок.

«На мой взгляд, это кино о том, как простые девушки, чья жизненная роль — любить мужей, стелить постель, рожать детей, взяли оружие и пошли убивать... чтобы защитить свою семью, свою любовь, свою родину и жизнь. Пошли, потому что не было выбора, или таков был их выбор, продиктованный жаждой жизни и инстинктом самосохранения. А сейчас, на расстоянии лет, мы понимаем, что это подвиг и героизм. Этот фильм должен немножко встряхнуть молодых людей и заставить задуматься, сдюжили бы мы в случае чего», — рассказала Анастасия Микульчина, исполнившая роль Риты Осяниной.

Екатерина Климова (фильм «Мы из будущего»)

Действие картины Андрея Милюкова разворачивается в наши дни и в августе 1942 года. Четверо главных героев ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы и немецкое оружие, и вдруг сами оказываются в самом разгаре тяжелых боев.

Единственной женщиной на съемочной площадке была Екатерина Климова, которая на тот момент находилась на седьмом месяце беременности. Актриса сыграла в фильме военную медсестру Нину Полякову, в которую влюбляется главный герой и для которого она становится лучем света в царстве хаоса и ужаса войны.

Фото: Кинопоиск