Сегодня, 5 мая, стартует уникальный патриотический digital-проект #МЕСЯЦ МАЙ, в рамках которого российские звезды экранизировали истории своих родственников, прошедших войну. Анна Хилькевич, Сати Казанова, Виктория Боня, Анна Семенович, Ирена Понарошку, Эвелина Бледанс, Ксения Бородина с супругом и другие артисты прожили частичку жизней своих бабушек и дедушек, ушедших молодыми на фронт, в результате чего получился мини-фильм, основанный на реальных событиях.

Идея организовать подобный «флешмоб» пришла в голову Юле Паршута, которая решила воссоздать события военного времени в качестве видеоролика к песне «Месяц Май», а ее друзьям так понравилась эта идея, что они и сами «показали» истории своих предков и поделились их снимками.

В акции можете принять участие и вы. 5-9 мая, вбив хештег #МЕСЯЦМАЙ, каждый сможет погрузиться в военное время и увидеть, кем же был прадедушка Анны Хилькевич, дедушка Сати Казановой, а также поделиться историей своей семьи.

Для всех желающих будет открыта выставка в центре Москвы, на Тверском бульваре, в День Победы и на протяжении всего Месяца Май.

Проект проходит при поддержке Общероссийского Общественного движения «Бессмертный полк России».

Фото: архивы пресс-служб