Жену Николая Караченцова лишили водительских прав после новой аварии

В ночь с 27 на 28 февраля, спустя 12 лет после роковой аварии, Николай Караченцов и Людмила Поргина попали в ДТП. Женщина, которая находилась в тот момент за рулем, назвала этот случай мистическим. «Он выскочил сбоку. Он вообще сумасшедший какой-то. Он мог убить обоих, но попал в колесо», — рассказывала она о молодом «таджике», который развозил хлеб на грузовой «Газели», но заблудился и выехал на «главную», протаранив автомобиль знаменитостей.

На месте аварии на Людмилу Поргину был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния». Сотрудники патрульной службы выявили в ее крови 0,39 промилле алкоголя. «В этот день я не принимала алкоголь. Шампанского был буквально глоток — и то, чтобы проверить, что там — вода или тархун... Я его и вылила сразу. С шампанским не расстанусь, но за рулем пить не буду», — передает «СтарХит» ее слова.

Но суд не принял во внимание оправдания актрисы и лишил Людмилу водительских прав на 18 месяцев, также ей предстоит выплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа.

К счастью, ни Николай Караченцов, ни находившиеся в автомобиле медсестра Надежда Сергеева и родственница Эльза Ивлеева, не пострадали. Сразу после аварии Николая доставили в медицинское учреждение в Щелково, затем перевели в институт им. Склифосовского. «Все замечательно, у него все хорошо. Никакого курса реабилитации не нужно, у него ни гематом, ни кровоизлияний, не сломано ничего. Он просто молодец. Он пережил такой стресс, вторую аварию, которая, слава Богу, закончилась только испугом», — говорила Людмила репортеру «Рен-ТВ».