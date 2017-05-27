Популярная певица Юлия Ковальчук предпочитает не говорить о личной жизни. Однако, в недавнем интервью на Love Radio девушка поделилась некоторыми очень интимными подробностями.

Видеозапись блиц-опроса певицы и телеведущей появилась в официальном Instagram-аккаунте радио. Ковальчук смущаясь и краснея рассказала, что ела упавшую на пол еду, объедалась на ночь, никогда не врала, что болит голова, чтобы не заниматься любовью, а также пользовалась игрушками для взрослых.

Публикация от LOVE RADIO (@loveradioofficial)Май 26 2017 в 12:51 PDT

Также певица не отрицает, что занималась сексом в общественном месте и целовалась с девушкой.

Напомним, не так давно Юлия Ковальчук с супругом Алексеем Чумаковым стали жертвами хакеров: их откровенные снимки оказались в Интернете. Звезды отреагировали на это с юмором и достоинством. Так, например, Чумаков заявил, что данная хакерская атака сыграла ему на руку: «После этого мне столько звонили из разных компаний, чтобы я на своей страничке сделал их репосты за деньги, сколько не звонили за всю мою жизнь. И я не только не имею претензий к тем, кто выложил эти фотографии, а, наоборот, благодарю их за это».

Фото: instagram.com