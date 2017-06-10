Для зеленой ковровой дорожки премии «МУЗ-ТВ» приглашенные звезды надели самые лучшие наряды, следуя всем новомодным тенденциям. Разноцветные брючные костюмы, блестки, «голые» платья, а также вечная классика украшали стройные фигуры представительниц лучшей половины российского шоу-бизнеса.

В то же время, некоторые звезды выбрали для церемонии образы, кардинально отличающиеся от большинства. Известная певица Юлия Проскурякова, например, надела достаточно скромное платье, больше подходящее для утренника в детском саду или летней прогулки в парке. Наверняка яркий «совиный» принт и пояс в виде соединенных между собой совят запомнились зрителям.

Поклонники Проскуряковой выразили в ее Instagram восхищение образом любимой певицы: «Платье очень милое!», «Юленька, в этом платье выглядите Суперски красиво и классно!!», «Юлечка, платье с совушками просто чудо!», «Юлечка ты такая красивая, светлая, добрая, жизнерадостная, настоящая, а в этом прекрасном платье ЛЕТНЯЯ!», «Юля, Вы очаровательная девчушка! Платье супер - не снимать - ешьте, молитесь, любите - все в нём! Очень идёт!». Но были и те, кому наряд не понравился.

Напомним, Юлия Проскурякова является супругой известного композитора Игоря Николаева. Супруги воспитывают полуторагодовалую дочь Веронику.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: архивы пресс-служб, instagram.com