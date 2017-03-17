Со временем люди, образовавшие счастливую пару, становятся похожими друг на друга. Юлия Проскурякова и Игорь Николаев — не исключение. Сегодня певица опубликовала свою свежую фотографию, которая подтверждает эту статистику.

«С прекрасной Кристиной Орбакайте на показе Игоря Гуляева. Не самое удачное мое фото, но Кристина хорошаааа», — скромно подписала она снимок.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Мар 17 2017 в 3:59 PDT

Подписчики не согласны: «Юлечка и вы и Кристина красотки», «Юля, что за противопоставление. Обе леди на фото очаровательные», «Юлия, Вы очень красивая и утонченная девушка. Красоту ничем не испортишь. Мне очень нравится Ваше фото!!!».

«Вы на любимого здесь очень похожи, ведь говорят, что подходящие друг другу пары со временем становятся на одно лицо!!!», — отметили они.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Мар 17 2017 в 3:35 PDT

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Мар 10 2017 в 3:36 PST

Фото: архивы пресс-служб, instagram.com