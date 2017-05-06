Знаменитая американская певица Мадонна славится своей любовью к эпатажу. На этот раз певица удивила поклонников обнаженными снимками. Певица сделала все возможное, чтобы не попасть в блок за публикацию слишком откровенного контента.

Публикация от Madonna (@madonna) Май 6 2017 в 2:16 PDT

Первое фото нам не кажется удачным: в этом ракурсе бросается в глаза неидеальный овал лица и зона декольте. Но просмотрев подборку, мы видим подтянутое тело, несмотря на возраст. Напомним, что артистка принимает пищу 6 раз в день и занимается спортом 6 дней в неделю.

Фото: instagram.com, globallookpress.com