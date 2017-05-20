Известный певец Владимир Пресняков-младший стал новым гостем программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Он откровенно рассказал об отношениях с Кристиной Орбакайте, о первом браке с дизайнером Еленой Ленской, о нынешнем браке с Натальей Подольской. Гостями в студии также стали родители певца и его супруга.

Кристина Орбакайте стала первой любовью Преснякова-младшего. «Я увидел ее в каком-то интервью, она была беззащитная такая. Стояла как ангелочек, скромная-скромная, хрупкая», — вспоминает Владимир. Отношения с дочерью Аллы Пугачевой длились 11 лет, Кристина родила сына, но несмотря на это, дело до свадьбы так и не дошло. Пресняков вспоминает, что был неправильным человеком: «У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить несколько бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными. Мы могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась. Были и другие женщины, конечно. Кристину это задевало, но прибалтийская кровь давала знать свое – мне никогда не высказывали ничего».

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Апр 21 2017 в 10:29 PDT

В этот период начался рост Кристины Орбакайте как певицы. И с тем, с какой легкостью девушка покоряла музыкальный Олимп, Владимиру было тяжело мириться. «О Кристине все стали говорить. Конечно, я «включал» клыки. Ведь это я собирал стадионы, а моя девочка, которую я боготворил, меня везде сопровождала. А тут в ней сформировался лидер, настоящая артистка». Как признается Пресняков, расставаться с Кристиной было очень непросто, но и сохранить отношения не удавалось. «Я отпустил ее с невероятной болью. Лучше пуля в живот, чем вот это… Я ходил в церковь, сидел там часами. Но ничего лучшего, чтобы выпить, я не находил», — продолжает певец. Очень сильно Владимира поддержал отец: «Он сказал всего три слова — «Сынок, жизнь продолжается». И, как признается Пресняков-младший, после этих слов все мысли встали на свои места и все начало налаживаться.

Первой официальной женой певца стала дизайнер Елена Ленская, которую он отбил у друга — певца Игоря Саруханова. Но брак просуществовал недолго — всего четыре года. Сегодня Владимир не знает точно, что способствовало его быстрому разрушению: отсутствие детей или его разгульный образ жизни.

Сейчас своей единственной любовью Владимир Пресняков-младший называет певицу Наталью Подольскую.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Мар 2 2017 в 2:45 PST

По его словам, Туся (так ласково певец называет свою жену) вытащила его со дна. Вместе супруги уже двенадцать лет, семь из которых состоят в официальном браке. «Володя считал, что брак убивает любовь. Мне было обидно. Я его вынудила сделать предложение. В 2010, когда я пришла к батюшке на исповедь, он сказал: «Я не могу вас причастить, ведь вы сознательно живете в грехе с мужчиной», и я так разрыдалась. На следующий день Вова пришел к отцу Федору и сделал мне предложение», — вспоминает Подольская. Сегодня супруги воспитывают сына Артемия и мечтают о дочери.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Май 6 2017 в 8:38 PDT

Фото: кадры из передачи, instagram.com