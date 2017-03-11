Сейчас имя Ренаты Литвиновой на слуху. Ее популярность вызвала не самыми лучшими ее выражениями в передаче «Минута Славы». Однако Рената не собирается останавливаться и продолжает высказывать своё мнение. Недавно у актрисы Ренаты Литвиновой был творческий вечер в Екатеринбурге, сообщают российские СМИ.
На встречу с ней пришли и мужчины, и женщины. Литвинова отметила, что поведение сильного пола в нашей стране ее не устраивает. «Это такая ужасная манера: входишь в помещение, а молодому поколению не придет в голову встать, как это делали раньше. Когда я вхожу в комнату, и там сидят молодые англичане, они встают. Русские мальчики — никогда в жизни», — заметила актриса.
Также по ее мнению, мужчины ужасно некрасиво сидят. «Они так ужасно расставляют свои ноги. Почему они их так широко раздвигают? Что у них там давит? Это некрасиво. Мужчины, не раздвигайте так сильно ноги», — попросила актриса.
После этих замечаний актриса в течение нескольких часов рассказывала о ролях в кино и своей карьере. Она отметила, что в театральном институте ее недолюбливали полные женщины за 40 и всегда защищали мужчины.
Напомним, что недавно высказывания Литвиновой и Познера о танцоре-инвалиде вызвали бурные споры в сети.
Фото: instagram.com, globallookpress.com
Насчет воспитанности мужчин тут точно большие сложности. Какое- то инфантильное поколение, в основном. Их бабушки и мамы водили в школу, ни папы, а бабушки. Когда они входили в троллейбус быстрее садились на место, а бабушка болталась рядом держась ели- ели за поручень. Вот воспитали их так бабушки и мамы, а что вы теперь хотите от них. Их воспитытывали не мужчинами, а средн й род какой- то. А вы хотите чтобы они вставали когда женщины входят в комнату, они в троллейбусе сидят и победно смотрят тебе в лицо. Конечно есть и нормальные молодые люди, но это редкость большая.
Литвинова - это кто?