Сейчас имя Ренаты Литвиновой на слуху. Ее популярность вызвала не самыми лучшими ее выражениями в передаче «Минута Славы». Однако Рената не собирается останавливаться и продолжает высказывать своё мнение. Недавно у актрисы Ренаты Литвиновой был творческий вечер в Екатеринбурге, сообщают российские СМИ.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)Мар 10 2017 в 1:05 PST

На встречу с ней пришли и мужчины, и женщины. Литвинова отметила, что поведение сильного пола в нашей стране ее не устраивает. «Это такая ужасная манера: входишь в помещение, а молодому поколению не придет в голову встать, как это делали раньше. Когда я вхожу в комнату, и там сидят молодые англичане, они встают. Русские мальчики — никогда в жизни», — заметила актриса.

Также по ее мнению, мужчины ужасно некрасиво сидят. «Они так ужасно расставляют свои ноги. Почему они их так широко раздвигают? Что у них там давит? Это некрасиво. Мужчины, не раздвигайте так сильно ноги», — попросила актриса.

После этих замечаний актриса в течение нескольких часов рассказывала о ролях в кино и своей карьере. Она отметила, что в театральном институте ее недолюбливали полные женщины за 40 и всегда защищали мужчины.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)Мар 9 2017 в 4:08 PST

Напомним, что недавно высказывания Литвиновой и Познера о танцоре-инвалиде вызвали бурные споры в сети.

Фото: instagram.com, globallookpress.com