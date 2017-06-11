Ольга Бузова дала новый повод для сплетен. Телеведущая поделилась снимком из закулисья «Олимпийского», где состоялось вручение премии телеканала «МУЗ-ТВ». На фото, которое девушка снабдила весьма многозначительной подписью, Ольга в «голом» наряде русалки обнимает Дмитрия Нагиева — одного из ведущих церемонии. Бузова очень гордится дружбой с актером, о чем уже неоднократно сообщала в соцсетях.

Были вчера и приятные моменты) это, пожалуй, самый лучший Закулисье спасибо @nagiev.universal Лучший ведущий и актёр страны Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 10 2017 в 10:26 PDT

Ранее мы уже писали, что Бузова весьма феерично появилась на зеленой ковровой дорожке премии. «Я как Афродита», — объяснила свой образ телеведущая. Кроме того, Ольга очень расстроилась, не получив заветную тарелку в номинации «Прорыв года». Во время интервью Максиму Галкину девушка не сдержала эмоции и расплакалась.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: архивы пресс-служб, instagram.com