Популярный певец Филипп Киркоров активно гастролирует со своим концертным шоу «Я». Вскоре концерты пройдут во многих городах страны. Однако сам певец заявил, что устал от шоу-бизнеса и хочет отдохнуть. Об этом заявляют российские СМИ со ссылкой на портал Russian Showbiz.

«Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу», — заявил Филипп.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Фев 23 2017 в 2:34 PST

Артист хочет меньше выходить в свет. Однако это не значит, что поклонники больше не услышат новых песен или не увидят его на сцене. Позже исполнитель уточнил: «Я не сказал, что покидаю шоу-бизнес. Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты. Я не хочу в этих тусовках крутиться. Для меня это большой шоу-бизнес, который меня уже не интересует. Мне посещение мероприятий, так сказать, стало неинтересно».

Трудно сказать, чем конкретно сейчас будет заниматься певец. Однако в конце апреля состоится грандиозное празднование 50-летия певца. «Шоу "Я" будет обновленным, да и банкет в самом центре Москвы – удовольствие недешевое. Хочется, чтобы столы ломились, чтобы люди хорошо поели и послушали музыку - я даже группу ABBA пригласил спеть там», — рассказал о предстоящем празднике Киркоров.

Фото: instagram.com, globallookpress.com