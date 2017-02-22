Филипп Киркоров рассказал, почему России нужно отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве

В конце прошлого года продюсер Иосиф Пригожин призвал общественность бойкотировать «Евровидение-2017». Сегодня его поддержал Филипп Киркоров. «Мне неинтересен этот конкурс с определенного этапа его существования, а точнее с прошлого года. Для меня он в каком-то смысле перестал существовать», — заявил Киркоров в беседе с представителями СМИ.

Король российской эстрады оскорблен результатами прошлого года и считает, что от голосов зрителей ничего не зависит. «В зрительском голосовании победил Сергей. Тем не менее, в то время как люди отправляли SMS за него, кучка каких-то "решал", которые непонятно на каком основании представляли свои страны, ставили Сергею нули», — возмутился Филипп.

По словам музыканта, он бы вообще не стал никого отправлять на свой некогда любимый песенный конкурс в этом году. «Какой смысл участвовать в конкурсе, в котором просто сводят счеты с нашей страной? Зачем ехать туда, где нас не ждут?», — цитирует сайт «КП».

«Я, наверное, последний человек, который верил в объективность. Я действительно был фанатом этого конкурса. Верил, что мы обязательно победим, несмотря ни на какое давление. Сколько бы ни говорили о политизированности "Евровидения", я всегда говорил, что это в первую очередь конкурс песни», — сообщил он.

Музыкальный евросмотр стартует в Киеве в мае, но пока Россия не определилась с участником конкурса.

Фото: instagram.com