Несколько дней назад Ким Кардашьян и Канье Уэст поздравили малышку Норт с четырехлетием. Девочке подарили очаровательного щенка померанского шпица, такого же получила и ее двоюродная сестра. Поклонники семейного реалити-шоу Кардашьян-Дженнер, которые наблюдают за жизнью звезд уже не первый год, надеются, что этих зверят ждет более радужная судьба, чем предыдущих.

В августе прошлого года Ким признавалась: «Я не большой любитель животных, но я помню большинство питомцев, живших в нашей семье. Их было ОЧЕНЬ много».

Судьба боксера Рокки туманна, пишет DailyMail: возможно, он остался жить с Реджи Бушем — игроком в американский футбол, бывшим парнем Ким. Щенок Джексон, принаджежащий Хлои Кардашьян, давно не появлялся в семейных хрониках. Котика Чарли, принадлежавшего Кортни Кардашьян, отдали в добрые руки. Такая же судьба ждала Беллу, собачку Ким. Дольче, питомец Кайли Дженнер, погиб в зубах койота.

В семье также жили лабрадоры Харли, Габбана, Луи и Виттон. Ким как-то подтверждала, что 11-летний Габбана все еще с ними, живет у Хлои, но предпочла не упоминать остальных.

Впрочем, некоторым зверькам повезло. Грейхаунды Бэмби и Норман живут с Кайли, у них есть свой Instagram-аккаунт. Немецкий дог Блу живет с Кендалл Дженнер, и она души не чает в собаке. Пусть повезет и этой очаровашке:

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)Июн 18 2017 в 11:54 PDT

Фото: instagram.com