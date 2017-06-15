15 июня дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста исполнилось четыре года. Поздравить девочку родные поспешили не только в своих блогах, опубликовав милые снимки малышки, но и устроив поэтапное торжество.
«Моей девочке исполнилось 4 года! Она мой свет и все мое !!! Я люблю тебя до Луны и обратно», - написала в своем блоге Ким.
«С днем рождения нашу красивую, забавную, умную маленькую Норт. Ты приносишь столько света в нашу жизнь, и я благословлю бога за то, что ты моя внучка.», - поздравила бабушка Крис Дженнер.
Отмечать день рождение Ким и Канье вместе с детьми Норт и Сейнтом, а также с Кортни Кадашьян и ее наследниками Пенелопой и Мэйсоном начали в кафе Ruby's в Лос-Анджелесе. Выход получился очень семейным и простым. После этого родители решили отпраздновать четырехлетие Норт дома, украсив его множеством воздушных шаров.
А затем отправились в популярный ресторан Chuck E Cheese's, где малышка задула свечи на большом торте, украшенным мультяшными героями.
Подарков в этот день было немало. Однако самым милый презент сделала тетя Норт – Кортни, вручив девочке двух маленьких пушистых щенят.
Фото: instagram.com, snapchat, eastnews.ru